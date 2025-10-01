Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn bị bắt: Hàng ngàn khối đá Nhà nước "bốc hơi" vào túi riêng

Chiều 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn – về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tố giác của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất về việc phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn có hành vi bốc, vận chuyển đất đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long (khu lưu trữ tạm đất đá phục vụ thi công dự án thép của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất) khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh, giải quyết.

Công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý

Theo đó, để thi công dự án, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã thuê Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển đất đá từ công trường đến bãi chứa Phi Long (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, từ ngày 8-7-2025 đến ngày 15-7-2025, bà Phạm Thị Minh Lý – Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn – đã chỉ đạo nhân viên cho xe vào xúc, vận chuyển hàng ngàn khối đá hộc (tài sản của Nhà nước) từ bãi tập kết Phi Long ra ngoài bán mà chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám xét nhà, trụ sở làm việc của giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn

Hành vi của bà Lý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến người dân địa phương, xâm phạm tài sản Nhà nước.

Sau khi Viện KSND tỉnh phê chuẩn các thủ tục tố tụng, sáng 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can Phạm Thị Minh Lý để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, trụ sở Công ty TNHH Lý Tuấn.

Bước đầu, cảnh sát xác định hành vi của bà Lý phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH Lý Tuấn liên quan nhiều vụ việc "rúng động"

Công ty TNHH Lý Tuấn khá "nổi tiếng" ở Quảng Ngãi, chủ yếu hoạt động tại huyện Bình Sơn và Khu kinh tế Dung Quất, với ngành nghề chính là khai thác khoáng sản và vận tải.

Công ty TNHH Lý Tuấn đổ đất chặn đường "giam lỏng" phóng viên khi đang tác nghiệp gần mỏ đất do công ty này trúng đấu giá

Ngày 6-9-2022, Công ty TNHH Lý Tuấn từng gây xôn xao khi cho xe đổ đất, chặn đường, "giam lỏng" phóng viên nhiều giờ khi tác nghiệp, phản ánh tình trạng xe tải chở đất gây bụi mù mịt gần mỏ đất Dông Cây Dừa (do Công ty TNHH Lý Tuấn trúng đấu giá). Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra, xử lý. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt gần 1 tỉ đồng đối với Công ty TNHH Lý Tuấn vì khai thác sai quy định tại mỏ đất Dông Cây Dừa, đình chỉ khai thác 10 tháng và truy thu hơn 258 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Đến tháng 4-2024, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà kiểm tra việc tập kết khoáng sản tại cảng quân sự Kỳ Hà. Kết quả phát hiện 167.300 m³ đá không có hóa đơn, chứng từ do Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển từ công trường dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất đến tập kết tại cảng Kỳ Hà.

Đá được Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển trái phép từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác minh trách nhiệm liên quan đến số đá không hóa đơn, chứng từ nói trên do Công ty Lý Tuấn vận chuyển và tập kết trái quy định tại cảng quân sự Kỳ Hà, TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Lý Tuấn liên quan trực tiếp vụ chìm sà lan, tàu kéo trên biển Lý Sơn vào sáng 24-4-2024 khiến 9 người chết và mất tích. Công ty TNHH Lý Tuấn là đơn vị thuê tàu kéo và sà lan chở đá hộc từ cảng Kỳ Hà ra Lý Sơn. Đáng nói, 4 người chết lại không có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký lên tàu.

Trong khi đó, danh sách đăng ký với cơ quan chức năng trước khi tàu kéo sà lan xuất bến rời cảng Kỳ Hà chỉ có 5 thuyền viên, và cả 5 người này hiện vẫn mất tích bí ẩn.

Ngày 17-5-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy. Đến tháng 6-2025, công tác trục vớt hoàn tất, cơ quan điều tra đã tiếp cận tàu kéo, máy đào và sà lan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến cuối tháng 8-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn điều tra.