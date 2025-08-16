Sáng 16-8, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị Khoa học 2025, quy tụ hơn 400 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tham dự.

Hội nghị quy tụ hơn 400 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành ở trong và ngoài nước tham dự

Hội nghị nổi bật với sự đa dạng và chuyên sâu trong các phiên báo cáo. Các chủ đề được tập trung vào các lĩnh vực Ngoại - Sản và Nội - Nhi, phản ánh đúng thế mạnh và định hướng phát triển của bệnh viện.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, cập nhật những nghiên cứu và xu hướng y học tiên tiến. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng học thuật mà còn khẳng định vị thế của Bệnh viện Vĩnh Đức trong giới y khoa.

Điểm nhấn công nghệ của Hội nghị là phần Phẫu thuật thị phạm, được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường. Đây là một sáng kiến, giúp các bác sĩ trẻ và đại biểu có cơ hội học hỏi trực quan, thực tế từ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Thông qua việc quan sát trực tiếp, các đại biểu có thể nâng cao năng lực giải quyết tình huống, học hỏi cách tiếp cận vấn đề và theo dõi, giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình phẫu thuật, điều trị. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong việc cập nhật các phương pháp điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân.

Điểm nhấn công nghệ của Hội nghị là phần Phẫu thuật thị phạm, được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường

Bệnh viện Vĩnh Đức: 20 năm vượt khó, bứt phá, vì sức khỏe người dân

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết năm 2004, UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) cho phép xây dựng bệnh viện từ 60 giường bệnh với 70 nhân viên.

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

Sau 20 năm (BV đưa vào hoạt động năm 2005), đến nay BV Đa khoa Vĩnh Đức có 23 khoa phòng đầy đủ các chuyên khoa – 500 lao động – 120 bác sĩ, hàng năm khám 250.000 lượt, điều trị nội trú 15.000 bệnh nhân, phẫu thuật 8.000 ca với các chuyên khoa thế mạnh, can thiệp tim mạch, phẫu thuật loại I, chuyên khoa sâu, cùng với hệ thống thiết bị hiện đại đáp ứng được các yêu cầu chẩn đoán nhanh mà trước đây phải đến nhiều bệnh viện trung ương mới biết được, đáp ứng 1 phần yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, nhìn nhận bằng sự dũng cảm của đội ngũ lãnh đạo quản lý, bằng sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ nhân viên của bệnh viện và bằng cái tâm tận tụy vì sức khỏe của nhân dân, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức là một trong những tấm gương vượt khó trong hệ thống y tế không chỉ của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ và thành phố Đà Nẵng mới hiện nay mà còn cả khu vực miền Trung.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là việc tổ chức triển lãm thành tựu y tế kéo dài 20 năm. Triển lãm đã kể lại câu chuyện phát triển của bệnh viện qua chuỗi ảnh, từ những khoảnh khắc khoa học, những ca điều trị thành công, đến hình ảnh tôn vinh đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng qua các thế hệ...

Bệnh viện hiện có quy mô gần 400 giường bệnh với hơn 500 cán bộ nhân viên, với sự đầu tư rất đồng bộ và hiện đại về trang thiết bị kỹ thuật, sự chuyển giao kỹ thuật, phát triển nhân lực để có thể tiếp cận và triển khai những dịch vụ kỹ thuật vừa theo hướng toàn diện trong chăm sóc sức khỏe cho người dân nhưng đồng thời cũng có những thế mạnh chuyên sâu về tim mạch, phẫu thuật về chấn thương. Đây cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối các bệnh viện tư nhân của khu vực miền Trung.

"Có thể nói đây là những thành tựu hết sức quan trọng, rất đáng ghi nhận của một bệnh viện tư nhân ở khu vực miền Trung. Thay mặt lãnh đạo ngành y tế TP Đà Nẵng xin được biểu dương và chúc mừng bệnh viện cũng như ghi nhận sự đóng góp của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng mới hiện nay" – bà Thủy nói.

Đại biểu chia sẻ thông tin tại hội nghị

Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng bày tỏ ấn tượng việc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và triển khai chuyển giao những kỹ thuật mới. Bà cho rằng đây là chìa khóa để giúp cho bệnh viện đi nhanh, đi có hiệu quả trong vấn đề tiếp cận và chuyển giao kỹ thuật.

Bà Thủy đánh giá hội nghị do Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tổ chức hôm nay là một diễn đàn hết sức có ý nghĩa về mặt học thuật, về mặt lâm sàng để các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức, cập nhật những thông tin và những kinh nghiệm trong thực tiễn lâm sàng của các chuyên gia, các đồng nghiệp đến từ trong và ngoài nước.

"Diễn đàn rất có ý nghĩa không chỉ là cập nhật đào tạo y khoa liên tục cho cán bộ y tế mà qua đây chúng ta sẽ đi nhanh hơn, đi hiệu quả hơn trong vấn đề tiếp cận kiến thức và chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời cũng là một diễn đàn để chúng ta kết nối trong vấn đề hỗ trợ hợp tác trong và ngoài nước để triển khai những dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nói riêng, cũng như các cơ sở y tế tham gia hội nghị ngày hôm nay nói chung" – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng đúc kết.