HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Hàng loạt ưu đãi du lịch Đà Nẵng mới chờ du khách khám phá

B.Vân

(NLĐO) - Chương trình “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới” áp dụng từ tháng 9 đến hết năm 2025 với nhiều ưu đãi cho du khách

Ngày 15-8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố chương trình "Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới" với 5 nhóm hoạt động trọng điểm, triển khai từ tháng 9 đến hết năm 2025. Thành phố dành hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn cho du khách trong dịp này.

Trong đó, du khách được miễn 100% vé vào các bảo tàng như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Nhiều điểm tham quan giảm giá 40–50%, kèm ưu đãi đặc biệt tại Sun World Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An và Cổng trời Đông Giang.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội nhận hàng chục ngàn voucher giảm 20–50% dịch vụ lưu trú, ẩm thực, du ngoạn sông Hàn và giảm giá taxi.

Hàng loạt ưu đãi du lịch Đà Nẵng mới chờ du khách khám phá- Ảnh 1.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, khẳng định ngành du lịch sẽ chú trọng nâng chất phục vụ và xây dựng môi trường thân thiện, an toàn.

Cũng tại chương trình này, TP Đà Nẵng sẽ phát hành "3 hộ chiếu trải nghiệm" ở các lĩnh vực ẩm thực, di sản, du lịch xạnh cho du khách từ ngày 1-9-2025 đến ngày 31-3-2026

Hộ chiếu được phát hành dưới dạng bản giấy và trực tuyến qua TripC. Mỗi hộ chiếu đi kèm ưu đãi tại điểm đến, vé miễn phí, giảm giá thanh toán qua VNPAY, ưu đãi di chuyển và quà tặng cho người sưu tầm đủ con dấu.

Hàng loạt ưu đãi du lịch Đà Nẵng mới chờ du khách khám phá- Ảnh 2.

Các điểm tham quan tại TP Đà Nẵng tung nhiều ưu đãi để hút khách dịp cuối năm

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết chương trình được kỳ vọng góp phần đạt mục tiêu đón hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú năm 2025, gồm 7,6 triệu khách quốc tế và 9,7 triệu khách nội địa, với doanh thu trên 29,9 ngàn tỉ đồng. 

Bà Hạnh cam kết song song với nâng cao trải nghiệm, ngành du lịch địa phương sẽ chú trọng đảm bảo chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn.

Dịp này, TP Đà Nẵng cũng công bố Bộ tiêu chí Văn hoá Du lịch "Đà Nẵng SMILE" nhằm định hướng hành vi, thái độ, tác phong ứng xử văn minh cho cộng đồng doanh nghiệp và du khách. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cùng Hiệp hội Du lịch khẳng định sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi cho du khách trong suốt hành trình trải nghiệm tại thành phố.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tham gia "câu lạc bộ ghép đôi", một phụ nữ mất 80 triệu đồng

Đà Nẵng: Tham gia "câu lạc bộ ghép đôi", một phụ nữ mất 80 triệu đồng

(NLĐO) - Một người ở xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng tham gia "câu lạc bộ ghép đôi" qua Facebook và nhiều lần bị lừa chuyển tiền

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Đối diện với quá nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản, chủ nhà máy thép Việt Pháp ở Đà Nẵng gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cấp chính quyền.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gợi ý THACO cần phải đóng vai trò dẫn dắt, xây dựng một "hệ sinh thái sống" tại Chu Lai.

Đà Nẵng du lịch trải nghiệm Bà Nà Hills
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo