Ngày 15-8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố chương trình "Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới" với 5 nhóm hoạt động trọng điểm, triển khai từ tháng 9 đến hết năm 2025. Thành phố dành hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn cho du khách trong dịp này.

Trong đó, du khách được miễn 100% vé vào các bảo tàng như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Nhiều điểm tham quan giảm giá 40–50%, kèm ưu đãi đặc biệt tại Sun World Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An và Cổng trời Đông Giang.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội nhận hàng chục ngàn voucher giảm 20–50% dịch vụ lưu trú, ẩm thực, du ngoạn sông Hàn và giảm giá taxi.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, khẳng định ngành du lịch sẽ chú trọng nâng chất phục vụ và xây dựng môi trường thân thiện, an toàn.

Cũng tại chương trình này, TP Đà Nẵng sẽ phát hành "3 hộ chiếu trải nghiệm" ở các lĩnh vực ẩm thực, di sản, du lịch xạnh cho du khách từ ngày 1-9-2025 đến ngày 31-3-2026

Hộ chiếu được phát hành dưới dạng bản giấy và trực tuyến qua TripC. Mỗi hộ chiếu đi kèm ưu đãi tại điểm đến, vé miễn phí, giảm giá thanh toán qua VNPAY, ưu đãi di chuyển và quà tặng cho người sưu tầm đủ con dấu.

Các điểm tham quan tại TP Đà Nẵng tung nhiều ưu đãi để hút khách dịp cuối năm

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết chương trình được kỳ vọng góp phần đạt mục tiêu đón hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú năm 2025, gồm 7,6 triệu khách quốc tế và 9,7 triệu khách nội địa, với doanh thu trên 29,9 ngàn tỉ đồng.

Bà Hạnh cam kết song song với nâng cao trải nghiệm, ngành du lịch địa phương sẽ chú trọng đảm bảo chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn.

Dịp này, TP Đà Nẵng cũng công bố Bộ tiêu chí Văn hoá Du lịch "Đà Nẵng SMILE" nhằm định hướng hành vi, thái độ, tác phong ứng xử văn minh cho cộng đồng doanh nghiệp và du khách. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cùng Hiệp hội Du lịch khẳng định sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi cho du khách trong suốt hành trình trải nghiệm tại thành phố.