Pháp luật

Kẻ xấu thao túng tâm lý, "bắt cóc” 2 cô gái trẻ ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công 2 cô gái trẻ bị kẻ xấu "bắt cóc online", đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

Ngày 16-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP vừa giải cứu 2 cô gái bị "bắt cóc online" đòi tiền chuộc.

Kẻ xấu thao túng tâm lý, "bắt cóc” 2 cô gái trẻ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Em T.N được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng giải cứu

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin em T.N (SN 2006, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), hiện tạm trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bị bắt cóc. Kẻ xấu liên hệ người nhà yêu cầu tiền chuộc 400 triệu đồng, trong khi người nhà hiện không liên lạc được với cháu T.N.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng huy động lực lượng xác minh thêm các thông tin, nhận định đây là trường hợp bị "bắt cóc online".

Trên cơ sở các thông tin xác minh được, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm. Đến 21 giờ 8 phút đã phát hiện em T.N tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn đang chat video với đối tượng tại Campuchia. Sau khi tiếp cận, cán bộ tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần và bàn giao em T.N cho gia đình.

Kẻ xấu thao túng tâm lý, "bắt cóc” 2 cô gái trẻ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tin nhắn "khủng bố" người nhà của kẻ xấu để đòi tiền chuộc

Trước đó, ngày 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị "bắt cóc online" khi nữ sinh này bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Vào khoảng 20 giờ ngày 14-8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo cháu đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn.

Sau đó, một đối tượng tự xưng công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho các đối tượng thì mới thả cháu về.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã lên Công an phường Hòa Cường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trình báo và được các cán bộ chiến sĩ tiếp nhận thông tin hướng dẫn gia đình phối hợp với cơ quan Công an để nhanh chóng vào cuộc xác minh truy tìm và giải cứu được nữ sinh này khi đang ở trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, đưa về nhà an toàn.

Công an TP Đà Nẵng cho biết thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu từ việc nhắn tin làm quen, dụ dỗ bằng các gợi ý như "cấp học bổng", thao túng tâm lý rồi đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của nạn nhân, sau đó đe doạ, buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, yêu cầu đến nơi bí mật trốn (trong quá trình này luôn điện thoại video với nạn nhân để khống chế), lấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân liên lạc với gia đình đòi tiền chuộc.

Cảm kích sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an phương Hòa Cường, mẹ của nữ sinh đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Ban chỉ huy cán bộ chiến sĩ của công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.


Tin liên quan

Hàng loạt ưu đãi du lịch Đà Nẵng mới chờ du khách khám phá

Hàng loạt ưu đãi du lịch Đà Nẵng mới chờ du khách khám phá

(NLĐO) - Chương trình “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới” áp dụng từ tháng 9 đến hết năm 2025 với nhiều ưu đãi cho du khách

Công an Đà Nẵng xác minh clip phụ xe ngồi giữa đường chặn xe khách

(NLĐO) – Lực lượng CSGT Đà Nẵng đã nắm thông tin, đang làm rõ hành vi chặn xe của một phụ xe trên địa bàn.

Đà Nẵng: Tham gia "câu lạc bộ ghép đôi", một phụ nữ mất 80 triệu đồng

(NLĐO) - Một người ở xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng tham gia "câu lạc bộ ghép đôi" qua Facebook và nhiều lần bị lừa chuyển tiền

Công an TP Đà Nẵng phòng chống tội phạm Công an thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng bắt cóc online
    Thông báo