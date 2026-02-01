HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Giám sát chặt chẽ

PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế

Xăng dầu không chỉ là đầu vào của doanh nghiệp (DN), mà còn là "chi phí sống" của hàng chục triệu người lao động (NLĐ).

Giá xăng tăng không dừng lại ở cây xăng, mà lan thẳng vào tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuê nhà, cước vận chuyển và giá cả hàng hóa hằng ngày. Trong khi đó, tiền lương của NLĐ thường điều chỉnh chậm, thậm chí "đứng yên" trong nhiều tháng. Vì vậy, mọi thay đổi trong cơ chế điều hành giá xăng dầu đều tác động trực tiếp đến túi tiền và đời sống của người làm công ăn lương.

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu cho phép DN tự quyết giá bán là một bước đi theo hướng thị trường, phù hợp với xu thế chung. Thay vì Nhà nước can thiệp trực tiếp vào từng mức giá, DN được quyền định giá, còn Nhà nước chuyển sang vai trò giám sát. Về nguyên lý kinh tế, đây là hướng đi đúng. Tuy nhiên, với xăng dầu - mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế - vấn đề không nằm ở việc "có cho tự định giá hay không", mà là "tự định giá trong khuôn khổ nào để NLĐ không trở thành bên gánh rủi ro lớn nhất".

Dự thảo cho thấy Nhà nước không "buông" hoàn toàn. Giá bán lẻ xăng dầu vẫn phải được hình thành từ các cấu phần cụ thể như giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và thuế. Cách tiếp cận này cho thấy tư duy quản lý đã thay đổi, không áp đặt một con số cứng nhưng kiểm soát chặt cách hình thành giá. Với NLĐ, điều quan trọng không phải là ai quyết giá, mà là giá đó có phản ánh đúng chi phí thực hay không.

Một điểm đáng chú ý là chi phí kinh doanh định mức - yếu tố dễ bị "đẩy cao" - được neo theo nguyên tắc lấy mức hiện hành làm cơ sở, điều chỉnh theo CPI và rà soát định kỳ. Nếu thực hiện nghiêm túc, quy định này sẽ buộc DN phải tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả thay vì chuyển gánh nặng sang giá bán. Dự thảo cũng cho phép cộng thêm chi phí đối với các địa bàn xa cảng, xa kho nhưng giới hạn trần không quá 2% giá bán lẻ và yêu cầu chi phí phải hợp lý, hợp lệ, có kiểm toán. Tuy nhiên, từ góc nhìn NLĐ, rủi ro lớn nhất nằm ở khâu thực thi. Ngoại lệ, nếu không được định nghĩa rõ ràng và giám sát chặt chẽ, rất dễ trở thành "khe cửa" để giá xăng tăng thêm mà người tiêu dùng không có cách nào kiểm chứng.

Giám sát chặt chẽ - Ảnh 1.

Dự thảo cũng yêu cầu DN kê khai giá sau khi điều chỉnh và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý. Đây là bước tiến về quản trị, nhưng với NLĐ, kê khai sau khi tăng giá là chưa đủ. Điều cần thiết hơn là cơ quan quản lý phải sử dụng dữ liệu đó để phát hiện sớm các đợt tăng giá bất thường, sự chênh lệch không hợp lý giữa giá bán và chi phí đầu vào.

Muốn cơ chế tự định giá không trở thành "tự do tăng giá", cần 3 hàng rào rõ ràng. Thứ nhất là minh bạch thực chất cấu phần giá phải được chuẩn hóa, giải trình được và kiểm tra được. Thứ hai là kỷ luật cạnh tranh phải giám sát chặt hành vi lạm dụng vị thế thị trường, không để sức mạnh thị trường lấn át lợi ích xã hội. Thứ ba là thực thi đủ mạnh vi phạm phải bị xử lý nhanh, nghiêm và buộc khắc phục hậu quả, để không DN nào coi đó là "chi phí kinh doanh".

Tự định giá xăng dầu là xu hướng tất yếu. Nhưng với một mặt hàng gắn chặt với đời sống NLĐ, thị trường chỉ thực sự lành mạnh khi quyền định giá của DN được đặt trong khuôn khổ giám sát chặt chẽ và thực thi nghiêm minh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo