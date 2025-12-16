Giảm thời gian cấp, đổi GPLX: Hợp lý, hợp lẽ

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025/TT-BCA ngày 28-2-2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp, đổi GPLX so với quy định hiện hành (xem đồ họa).

Giảm chờ đợi, bớt lo âu

Đề xuất trên khi đem ra lấy ý kiến lập tức nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Anh Nguyễn Hưng Hướng (ngụ xã Hóc Môn, TP HCM) cho rằng đề xuất rất ý nghĩa. "Kéo dài ngày nào là ảnh hưởng thu nhập ngày đó. Dù GPLX trên VNeID đã có giá trị pháp lý nhưng nhiều đồng nghiệp lớn tuổi chưa thạo công nghệ, tâm lý e ngại nên vẫn cần sớm có bản cứng" - anh Hướng nói.

Lo lắng công việc bị gián đoạn, ông Nguyễn Hoàng Nam - quê Đồng Tháp, tài xế xe tải tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức với thu nhập 16 triệu đồng/tháng - kiến nghị cơ quan chức năng cần linh hoạt. Ông mong khi áp dụng quy định mới, cơ quan chức năng chưa xử phạt tài xế đang cầm giấy hẹn chờ cấp GPLX mới để tránh đình trệ mưu sinh.

Đồ họa: ĐÔNG HOA

Tương tự, chị Trần Thị Minh Hải (ngụ phường Long Phước, TP HCM), tài xế xe công nghệ, đánh giá mức giảm 30% thời gian chờ là rất thiết thực. "Với thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng để trả nợ và sinh hoạt, nếu tôi phải nghỉ chạy chờ bằng lái thì kinh tế gia đình ảnh hưởng ngay" - chị Hải bày tỏ.

Cần thiết và sát thực tế

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, đánh giá đề xuất rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu cải cách hiện nay.

Theo luật sư Tuấn, việc này trước hết giúp người dân giảm đáng kể chi phí đi lại, chờ đợi và các chi phí cơ hội. Đặc biệt, đối với lao động trong lĩnh vực vận tải, việc sớm có GPLX để mưu sinh mang ý nghĩa nhân văn, bảo đảm thu nhập. Dưới góc độ quản lý, việc rút ngắn thời gian thể hiện năng lực điều hành và hiệu quả ứng dụng công nghệ, giúp nâng cao tính minh bạch của cơ quan nhà nước. Đề xuất này cũng phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, giảm bớt những chi phí "vô hình".

Cùng quan điểm, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho rằng dự thảo sẽ khắc phục tình trạng người dân phải xin nghỉ làm, đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ như trước đây. Việc rút ngắn thời gian giúp người dân sớm có GPLX phục vụ nhu cầu đi lại, đồng thời giảm áp lực và hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ tại cơ quan chức năng.



