HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Giảm thời gian cấp, đổi GPLX: Hợp lý, hợp lẽ

ANH VŨ

Đề xuất rút ngắn 30% thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe được dư luận ủng hộ vì hợp lý, hợp lẽ, giảm chờ đợi, bảo đảm sinh kế của người dân

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025/TT-BCA ngày 28-2-2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp, đổi GPLX so với quy định hiện hành (xem đồ họa).

Giảm chờ đợi, bớt lo âu

Đề xuất trên khi đem ra lấy ý kiến lập tức nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Anh Nguyễn Hưng Hướng (ngụ xã Hóc Môn, TP HCM) cho rằng đề xuất rất ý nghĩa. "Kéo dài ngày nào là ảnh hưởng thu nhập ngày đó. Dù GPLX trên VNeID đã có giá trị pháp lý nhưng nhiều đồng nghiệp lớn tuổi chưa thạo công nghệ, tâm lý e ngại nên vẫn cần sớm có bản cứng" - anh Hướng nói.

Lo lắng công việc bị gián đoạn, ông Nguyễn Hoàng Nam - quê Đồng Tháp, tài xế xe tải tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức với thu nhập 16 triệu đồng/tháng - kiến nghị cơ quan chức năng cần linh hoạt. Ông mong khi áp dụng quy định mới, cơ quan chức năng chưa xử phạt tài xế đang cầm giấy hẹn chờ cấp GPLX mới để tránh đình trệ mưu sinh.

Giảm thời gian cấp, đổi GPLX: Hợp lý, hợp lẽ - Ảnh 1.

Đồ họa: ĐÔNG HOA

Tương tự, chị Trần Thị Minh Hải (ngụ phường Long Phước, TP HCM), tài xế xe công nghệ, đánh giá mức giảm 30% thời gian chờ là rất thiết thực. "Với thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng để trả nợ và sinh hoạt, nếu tôi phải nghỉ chạy chờ bằng lái thì kinh tế gia đình ảnh hưởng ngay" - chị Hải bày tỏ.

Cần thiết và sát thực tế

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, đánh giá đề xuất rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu cải cách hiện nay.

Theo luật sư Tuấn, việc này trước hết giúp người dân giảm đáng kể chi phí đi lại, chờ đợi và các chi phí cơ hội. Đặc biệt, đối với lao động trong lĩnh vực vận tải, việc sớm có GPLX để mưu sinh mang ý nghĩa nhân văn, bảo đảm thu nhập. Dưới góc độ quản lý, việc rút ngắn thời gian thể hiện năng lực điều hành và hiệu quả ứng dụng công nghệ, giúp nâng cao tính minh bạch của cơ quan nhà nước. Đề xuất này cũng phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, giảm bớt những chi phí "vô hình".

Cùng quan điểm, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho rằng dự thảo sẽ khắc phục tình trạng người dân phải xin nghỉ làm, đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ như trước đây. Việc rút ngắn thời gian giúp người dân sớm có GPLX phục vụ nhu cầu đi lại, đồng thời giảm áp lực và hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ tại cơ quan chức năng. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo