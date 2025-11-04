CSGT TP HCM tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thông tin giấy phép lái xe

Ngày 4-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM khuyến cáo người dân đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ PET để thuận tiện khi tham gia giao thông.

Công an phường ở TP HCM đến các hộ dân thu thập thông tin, làm sạch dữ liệu và vận động người dân chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang thẻ PET.

Vừa qua, lực lượng CSGT TP HCM đang phối hợp Công an cấp xã, phường đẩy nhanh thực hiện tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra thì mỗi người dân thành phố cần hiểu rõ giá trị tích cực mà cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe mang lại cho mình. Qua đó chủ động phối hợp với lực lượng Công an cấp xã trong việc cung cấp thông tin, các tài liệu cần thiết để đối chiếu, rà soát và làm sạch dữ liệu để thực hiện chuyển giấy phép lái xe được cấp từ bản giấy bìa trước đây sang bản PET.

Khi người dân có giấy phép lái xe bằng giấy bìa chuyển đổi sang thẻ PET thì cần chuẩn bị các loại giấy tờ và thực hiện các bước sau để PC08, Công an cấp xã thực hiện việc chuyển đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET:

Các giấy tờ cần chuẩn bị:

- Căn cước công dân hoặc định danh điện tử mức độ 2;

- Giấy phép lái xe bản gốc hoặc bản phô tô đối với trường hợp bị mất giấy phép lái xe (nếu có);

- Biên bản Tổng hợp kết quả sát hạch (có trong Hồ sơ gốc giấy phép lái xe, nếu có).

Những bước cần thực hiện:

- Người dân kê khai đầy đủ thông tin theo Phiếu thu thập thông tin giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy bìa (Mẫu số 12) do cán bộ Công an cấp xã cung cấp.

- Cung cấp các giấy tờ có liên quan như trên cho cán bộ Công an cấp xã để ghi nhận, đối chiếu dữ liệu, sao chụp lại để phục vụ công tác xác minh giấy phép lái xe.

Người dân Phường Xuân Hòa đến trụ sở Công an Phường bổ sung thông tin làm sạch dữ liệu và chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang thẻ PET.

- Cán bộ Công an cấp xã kiểm tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ giấy phép lái xe của công dân với thông tin trên Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe của Cục CSGT.

Nếu có dữ liệu trong hệ thống quản lý của Cục CSGT thì công dân sẽ được cán bộ liên hệ mời đến trụ sở Công an cấp xã để thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe sang thẻ PET.

Trong trường hợp, người dân bị mất giấy phép lái xe, còn hồ sơ gốc hoặc khi tra cứu thông tin giấy phép lái xe trong dữ liệu Cục CSGT không đầy đủ thông tin hoặc không có thông tin. Công an cấp xã sẽ tiến hành thu thập thông tin gửi về PC08 để kiểm tra, xác minh thông tin. Nếu có kết quả xác minh thông tin đúng thông tin công dân, Công an cấp xã sẽ liên hệ mời công dân đến trụ sở để thực hiện việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho công dân.



