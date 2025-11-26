Giằng co về kế hoạch hòa bình Nga - Ukraine, Tổng thống Donald Trump lên tiếng

Viết trên Truth Social hôm 25-11, ông Donald Trump cho biết: "Tôi hy vọng sẽ sớm được gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn cuối cùng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump cũng tiết lộ rằng đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ gặp ông Putin tại Moscow trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll gặp lại các quan chức Ukraine với hy vọng hoàn tất kế hoạch hòa bình này, có thể là trong những ngày tới.

Theo Kyiv Post, ông Donald Trump nói thêm: "Tôi sẽ được thông báo tóm tắt về tất cả những tiến triển đã đạt được, cùng với Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles".

Ông cho rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do Mỹ soạn thảo đã được điều chỉnh với sự đóng góp bổ sung từ cả hai bên và chỉ còn lại một vài điểm bất đồng.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các "nguyên tắc" trong bản kế hoạch sửa đổi của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột có thể dẫn đến những thỏa thuận sâu sắc hơn và phụ thuộc nhiều vào Mỹ. Bản kế hoạch gốc của Mỹ đã được chỉnh sửa sau khi phiên bản đầu tiên bị chỉ trích là quá lợi thế cho Nga, song đến nay phiên bản cập nhật vẫn chưa được công bố chính thức.

Ông Zelensky đã thông báo với các đồng minh rằng Ukraine sẵn sàng "tiến tới" dựa trên khung kế hoạch mới nhưng vẫn còn những điểm nhạy cảm cần giải quyết.

Trong khi đó, Nga lên án kiểu "ngoại giao loa phóng thanh" mà phương Tây đang thực hiện, trong bối cảnh Ukraine tuyên bố rằng giới chức Kiev đã thay đổi đáng kể bản dự thảo kế hoạch hòa bình do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển cho ông Zelensky tuần trước. Ông Zelensky hy vọng sẽ sang Mỹ trước cuối tuần này để thỏa thuận về những yêu cầu dự kiến của Ukraine được đưa vào dự thảo kế hoạch hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 25-11 cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh cố phá hoại các nỗ lực hòa bình của ông Donald Trump và bóp méo kế hoạch "vì mục đích riêng của họ". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng thảo luận các điều khoản trong đề xuất hòa bình của Mỹ với Washington.

Ông Lavrov nói thêm châu Âu không có chỗ đứng trong các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine vì họ khăng khăng "sử dụng Kiev để đánh bại Nga". Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và EU sẽ không bao giờ trở lại như trước khi xung đột Ukraine leo thang.