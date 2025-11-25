Ukraine bắn hạ hơn 450 máy bay không người lái Nga

Nga đã triển khai 464 máy bay không người lái Shahed, Herbera và các loại khác từ hướng Shatalovo, Kursk, Oryol, Millerovo, Prymorsko-Akhtarsk ở Nga và Hvardiiske ở Crimea.

Máy bay không người lái Shahed. Ảnh: Quân đội Ukraine

Nga cũng phóng 4 tên lửa đạn đạo trên không Kh-47M2 Kinzhal từ tỉnh Ryazan, 7 tên lửa hành trình Iskander-K từ tỉnh Kursk, 8 tên lửa hành trình Kalibr từ biển Đen, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ tỉnh Bryansk.

Theo Pravda, các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ và vô hiệu hóa 452 thiết bị trên không của Nga trong đó có 438 máy bay không người lái Shahed và các loại máy bay không người lái khác.

Hôm 25-11, Nga phóng một loạt máy bay không người lái và tên lửa vào thủ đô Kiev, làm gián đoạn hệ thống điện và sưởi ấm. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đây là cuộc tấn công lớn thứ hai của Nga vào Kiev trong tháng này. Ông Zelensky cho hay 4 máy bay không người lái của Nga đã bay qua các nước Moldova và Romania, thành viên NATO.

Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ "không thể" tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn, báo hiệu nỗ lực mới từ Washington nhằm chấm dứt xung đột thông qua các kênh ngoại giao.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, bà Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đã đầu tư "rất nhiều thời gian và công sức" vào việc tìm kiếm các giải pháp giải quyết xung đột và "xứng đáng được biết ơn".

Bất chấp quyết định ngừng tài trợ của ông Donald Trump, bà Leavitt cho biết Mỹ vẫn tiếp tục gửi hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho Ukraine thông qua các cơ chế của NATO.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có cuộc hội đàm với các quan chức Nga tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 24-11. Các cuộc hội đàm tiếp tục vào ngày 25-11.

Hiện chưa rõ thành viên phái đoàn Nga gồm những ai.