Giảng viên và sinh viên "tăng ca" may đồng phục cho học sinh vùng lũ

Là một người làm trong ngành giáo dục đồng thời cũng là người con của miền Trung, cô Bùi Thị Cẩm Loan, giảng viên Khoa Công nghệ may thời trang-Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, thấu hiểu sâu sắc những đau thương và mất mát của người dân sau lũ lụt.

"Tăng ca" vì miền Trung thân yêu

Nhìn thấy cảnh trường lớp tan hoang, sách vở và quần áo của học sinh bị cuốn trôi, cô không khỏi trăn trở. Ban đầu, cô Loan dự định quyên góp tiền mặt nhưng nhận thấy nhu cầu thực tế của học sinh vùng lũ là thiếu đồng phục để đến trường, cô đã nảy ra một ý tưởng thiết thực hơn.

Vừa may áo, cô Cẩm Loan vừa hướng dẫn sinh viên của khoa

Xưởng thực hành của nhà trường có khoảng 200 máy may

Tận dụng lợi thế chuyên môn, cô Loan phát động phong trào may đồng phục. Dự án này không chỉ kịp thời hỗ trợ quê hương mà còn là cơ hội quý báu để sinh viên thực hành tay nghề, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sự chung tay giúp sức không chỉ đến từ giảng viên, sinh viên nhà trường mà còn có rất nhiều sự hỗ trợ của cựu sinh viên. "Cựu sinh viên hỗ trợ vải, nút, chỉ và tham gia làm rập... Các thầy, cô trong khoa và sinh viên đảm nhận ráp và may. Dù đang trong thời gian cao điểm chuẩn bị thi cuối kỳ, lịch học và làm việc của mỗi người cũng khác nhau nhưng ai cũng cố gắng tranh thủ góp sức" - cô Loan cho biết.

Sinh viên này bận thì sinh viên khác thay thế, người may tốt thì đảm nhận những khâu may khó, tân sinh viên mới vào trường thì phụ trách phần cắt chỉ, ủi và đóng gói quần áo.

Nữ sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa để may thêm đồng phục

Điều khiến cô Loan cảm động nhất chính là tinh thần của các bạn sinh viên. Có những bạn sẵn sàng gác lại việc riêng, thậm chí mang bài vở đến xưởng để tranh thủ ôn thi sau khi rời máy may lúc tối muộn.

Chị gái gửi yêu thương qua bộ đồng phục

Em Thanh Xuân, sinh viên Khoa Công nghệ may thời trang, cho biết đã tham gia may cùng cô Loan được 4 ngày. "Vì lịch học và lịch thi liên tục nên tụi em cứ có thời gian rảnh giờ nào là chạy vào xưởng giờ đó. Có những bạn vừa thi xong đã vội vã xuống xưởng, làm xuyên trưa, xuyên tối để kịp tiến độ. Ai cũng mong những bộ quần áo chỉn chu nhất sẽ sớm đến tay các em nhỏ" - Xuân chia sẻ.

Trong số những sinh viên cặm cụi bên bàn máy, có những bạn tham gia không chỉ vì muốn sẻ chia khó khăn mà còn vì sự đồng cảm sâu sắc của một người con xa quê đang hướng về vùng lũ.

Nữ sinh Trà My cho biết mình cũng là một người con của tỉnh Phú Yên (cũ). My kể đa số người dân ở xóm đều sống bằng nghề nông. Một số hộ gia đình phải đi vay nợ ở các đại lý để mua cây giống, phân bón. Được mùa thì trả cả gốc lẫn lãi, mất mùa thì nợ chồng thêm nợ. Năm nay bão lũ dồn dập thì coi như mất trắng.

Sau giờ dạy học, cô Cẩm Loan tranh thủ xuống xưởng để kiểm tra tiến độ và hướng dẫn sinh viên

My tâm sự trẻ con ở quê ít khi được mua đồ mới, thường chỉ khi nào quần áo rách hẳn mới thay. Chính vì vậy, mỗi đường kim mũi chỉ của My ngày hôm nay đều gửi gắm nhiều tình cảm của người con, người chị xa quê. "Nếu may mắn, hy vọng bộ đồng phục ngày hôm nay em may có thể được trao đến cho đứa em của em ở quê hoặc các em nhỏ cùng xóm" - My nhắn gửi.

Với số lượng vải ủng hộ hiện tại, cô Loan ước chừng sẽ may được khoảng 300 bộ, mỗi bộ khoảng hơn 200.000 đồng.

Sau đợt này, khoa tiếp tục nhận ủng hộ để may thêm và chuyển đến những học sinh khác. Dự kiến, đồng phục sẽ lên đường đến với học sinh vùng lũ vào cuối tuần này.



