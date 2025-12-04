HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

"Tập khen thưởng con để dành, giờ con gửi đến các bạn vùng lũ!"

Tin, ảnh, video: Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, nhà trường và Báo Người Lao Động, hàng ngàn tập trắng đã sẵn sàng lên đường hướng về vùng lũ.

Chỉ trong vài ngày, Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm, TP HCM) đã vận động được hơn 4.200 tập trắng, 10 triệu đồng và nhiều dụng cụ học tập chỉ. Toàn bộ tập và tiền ủng hộ sẽ được gửi đến Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động trong ngày 4-12. 

Quyên góp "vượt mức"

Cô Đặng Thị Kim Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, cho biết ngay khi nhận thông tin chương trình từ UBND xã Bà Điểm, nhà trường đã tiến hành vận động ngay.

"Dự kiến ban đầu của trường là quyên góp được 3.000 tập trắng. Tuy nhiên, nhà trường đã "vượt mức" với hơn 4.200 quyển, 10 triệu đồng và nhiều dụng cụ học tập khác" - cô Ngân vui mừng cho biết.

"Tập khen thưởng con để dành, giờ con gửi đến các bạn vùng lũ!" - Ảnh 1.

"Tập khen thưởng con để dành, giờ con gửi đến các bạn vùng lũ!" - Ảnh 2.

"Tập khen thưởng con để dành, giờ con gửi đến các bạn vùng lũ!" - Ảnh 3.

Nhiều học sinh gửi tặng tập khen thưởng của mình đến bạn bè ở vùng lũ, hy vọng các bạn sẽ sớm đi học trở lại

Theo cô Ngân, đa số tập trắng đều do học sinh tự quyên góp, đến từ các phần thưởng học sinh giỏi, tập còn dư từ đầu năm hoặc do phụ huynh mua ủng hộ thêm. Ngoài ra, nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh còn ủng hộ thêm tiền để Báo Người Lao Động mua tập trắng.

Do kích thước tập vở không đồng đều, thầy cô và các em đang tiến hành phân loại lại. Việc này nhằm đảm bảo những quyển tập được gửi đến học sinh vùng lũ được đóng gói đẹp nhất có thể.

Các bạn ở vùng lũ cần tập hơn!

Em Cao Ngọc Yến Nhi, lớp 9/6 cho biết lớp chỉ có 37 học sinh nhưng đã quyên góp được hơn 300 quyển tập. "Thầy cô khuyến khích mỗi người 1 quyển tập thôi nhưng em nghĩ là sức mình có thể ủng hộ thêm nhiều hơn. Đây là những quyển tập em để dành từ những đợt khen thưởng trước, em rất quý nhưng ngay lúc này, các bạn học sinh ở vùng lũ cần tập hơn em" - Yến Nhi bày tỏ.

Em Nguyễn Nam Phương, học sinh lớp 9/6 chia sẻ: “Tuy chúng em chỉ là học sinh, nhưng được góp tập vở cho các bạn vùng lũ khiến chúng em cảm thấy mình đang đóng góp vào tinh thần đoàn kết của người Việt Nam”.

VIDEO: Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập gửi tặng tập khen thưởng của mình đến học sinh vùng lũ

"Tập khen thưởng con để dành, giờ con gửi đến các bạn vùng lũ!" - Ảnh 4.

Hơn 4.200 quyển tập trắng đã sẵn sàng lên đường hướng về vùng lũ

Cô Ngân cho biết mặc dù trước đó trường đã triển khai một đợt vận động hỗ trợ bão lũ khác nhưng học sinh của trường vẫn còn rất nhiều năng lượng, tích cực hưởng ứng cùng Chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Từ sự phối hợp giữa địa phương, nhà trường và phụ huynh, chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn tập vở và dụng cụ học tập đã được chuẩn bị để gửi đến học sinh vùng lũ. Những hành động nhỏ nhưng chân thành này tiếp tục lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nuôi dưỡng tình người trong từng lớp học.

"Tập khen thưởng con để dành, giờ con gửi đến các bạn vùng lũ!" - Ảnh 5.

Nghĩa tình học sinh TPHCM hướng về vùng lũ

Nghĩa tình học sinh TPHCM hướng về vùng lũ

(NLĐO) - Chỉ trong 2 ngày vận động, Trường THCS Bùi Văn Thủ (xã Bà Điểm, TPHCM) đã nhận được 1.000 tập vở, 1.000 bút xanh và hơn 13 triệu đồng.

Một học sinh ở TPHCM trích 50% tiền thưởng vô địch võ mua tập gửi học sinh vùng lũ

(NLĐO) - Em Trịnh Phú Hưởng đã trích 50% tiền thưởng ở Giải Vô địch Taekwondo các CLB quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025 để mua tập gửi tặng học sinh vùng lũ.

NHỮNG NGƯỜI VẼ LẠI ĐỜI MÌNH (*): Thầy giáo khiếm thị thắp sáng những mảnh đời

Vượt lên số phận, thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy viết nên một hành trình đẹp như cổ tích bằng cách thắp sáng đời mình và những đứa trẻ bất hạnh

