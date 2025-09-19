HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tỉnh ủy Đắk Lắk giao công an điều tra xử lý nghiêm vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí

Ngày 19-9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tỉnh ủy Đắk Lắk giao công an điều tra xử lý nghiêm vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi- Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao công an điều tra vụ việc máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

UBND tỉnh thông tin về vụ việc như sau: Vụ việc trên đã được phát hiện từ ngày 22-7, thông qua hoạt động kiểm tra của Sở Y tế. Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 20-8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật đối với 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy cũng giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

"Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí" – thông cáo báo chí nêu.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 7-2025, Sở Y tế lập đoàn phối hợp với bệnh viện kiểm tra một số nội dung, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện.

Quá trình kiểm tra phát hiện có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng 255 trường hợp này vào bệnh viện thì đều được các bác sĩ can thiệp, hỗ trợ. Một số trường hợp sỏi nhỏ thì gắp ra, trường hợp không gắp được thì đặt ống thông để đỡ bí tắc, đau đớn cho người bệnh.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến các bác sĩ đã không thực hiện đúng quy định khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, đáng lẽ ra khi thực hiện kỹ thuật gì thì phải thông báo cho bệnh nhân rõ nhưng các bác sĩ đã không làm. Ngoài ra, việc máy tán sỏi đã bị hỏng từ tháng 11-2023 nhưng sau đó vẫn kê khai bảo hiểm y tế tán sỏi cho 255 bệnh nhân là vi phạm. Tuy nhiên, ông La cho rằng đây là lỗi cá nhân, chứ không phải hệ thống.

"Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện mời các bác sĩ giỏi trong tỉnh, thậm chí là chuyên gia đầu ngành để tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 255 bệnh nhân" - ông La thông tin.

thông cáo báo chí tán sỏi tỉnh Đắk Lắk
