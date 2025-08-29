Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

Sáng 29-8, phường Diên Hồng, TP HCM tổ chức lễ phát động ra quân tăng cường quản lý trật tự đô thị và tổng vệ sinh, kết hợp vận động đổi tên bảng hiệu theo đơn vị hành chính mới trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Người dân tham gia lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết sau gần 2 tháng vận hành, phường Diên Hồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu đỗ xe sai quy định; rác thải sinh hoạt chưa được thu gom đúng nơi quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Trương Thị Minh Hạnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng nhau biến việc giữ gìn vệ sinh môi trường thành một nét văn hóa

"Những vấn đề này nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sống. Công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự đô thị cần có sự phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc toàn diện của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chung tay của bà con nhân dân" - bà Trương Thị Minh Hạnh nói.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân này, phường Diên Hồng tập trung tổng vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng đông dân cư, những khu vực có nguy cơ phát sinh rác gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhớ các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường





Xây dựng phường "trắng" ma túy Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng, cho biết phường là 1 trong 39 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP HCM được chọn để xây dựng phường không ma túy năm 2025. Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm cho biết sau khi sáp nhập, Công an phường Diên Hồng đã phối hợp với Phòng PC04 – Công an TP HCM khám phá 2 vụ, bắt 7 đối tượng, thu giữ trên 2,7kg ma túy Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm cho biết lực lượng Công an phường sẽ phát huy vai trò nòng cốt của trong công tác phòng chống ma tuý; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; kiểm soát, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma tuý, số thanh thiếu niên hư; các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự. Không để đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội về ma tuý, tăng cường công tác giáo dục, quản lý sau cai tái hoà nhập cộng đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an phường Diên Hồng đã khám phá 6 vụ, bắt 15 đối tượng liên quan đến ma túy. Sau khi sáp nhập, Công an phường đã phối hợp với Phòng PC04 – Công an TP HCM khám phá 2 vụ, bắt 7 đối tượng, thu giữ thu giữ trên 2,7kg ma túy.



