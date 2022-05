. Phóng viên: Trong 2 năm dịch Covid-19 vừa qua, ngành giáo dục chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó nặng nề nhất phải kể đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Theo đánh giá của bà, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có ý nghĩa thế nào?



Thứ trưởng NGÔ THỊ MINH

- Thứ trưởng NGÔ THỊ MINH: Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập phải ngừng hoạt động trong thời gian dài, cơ sở vật chất bị xuống cấp, đồ dùng đồ chơi bị hư hỏng nhưng không có kinh phí để tu sửa, mua sắm đồ dùng đồ chơi, không đủ nguồn lực và điều kiện để tiếp tục vận hành, duy trì hoạt động. Giáo dục mầm non ngoài công lập đang đứng trước nguy cơ đứt gãy, nhiều trẻ em mầm non có nguy cơ không được đến trường vì sự đứt gãy này.

Để tháo gỡ khó khăn của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có gói tín dụng ưu đãi 1.400 tỉ đồng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất một tháng theo yêu cầu phòng chống dịch để phục hồi hoạt động dạy và học sau đại dịch Covid-19. Đây là một quyết định rất nhân văn, nhờ đó mà hơn 3.200 trường mầm non, tiểu học và hơn 12.300 cơ sở giáo dục mầm non độc lập được thụ hưởng chính sách với thời gian vay vốn là 36 tháng. Mức lãi suất là 3,3%/năm (tương đương với 0,27%/tháng) là mức lãi suất ưu đãi cao nhất đối với các tổ chức đang vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

. Rất nhiều cơ sở đang mong chờ để có được các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã bắt tay vào triển khai việc này chưa, thưa bà?

- Gói 1.400 tỉ đồng sẽ được triển khai cho vay tới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập với mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng đối với trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

Về thủ tục vay vốn, với mức vay dưới 100 triệu đồng thì không cần tài sản bảo đảm. Với mức vay từ 100 - 200 triệu đồng thì cần tài sản bảo đảm, Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn cụ thể về tài sản bảo đảm này. Thủ tục vay vốn đơn giản, UBND cấp xã xác nhận. Khi nhận hồ sơ từ 5-7 ngày sẽ được giải quyết cho vay vốn.

Nguồn vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19, mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

Các trường mầm non sẽ được hỗ trợ bằng gói tín dụng ưu đãi. Ảnh: BẢO LÂM

. Theo phản ánh của các trường, khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề thủ tục hành chính, giấy tờ để các trường được vay vốn. Bộ GD-ĐT có kiến nghị gì với các bên liên quan để những thủ tục hành chính này sẽ thực sự nhanh chóng, thuận lợi cho người vay vốn?

- Trong quá trình tham mưu xây dựng quyết định này, Bộ GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để hướng dẫn trình tự, thủ tục theo hướng giảm thiểu tối đa về thủ tục hành chính để các cơ sở giáo dục thuận lợi khi tiếp cận với chính sách.

Ngay tại quyết định cũng đã có những mẫu biểu rất cụ thể để các cơ sở giáo dục kê khai, thực hiện. Để xác định đủ điều kiện vay vốn, các cơ sở giáo dục chỉ cần đến UBND cấp xã (nơi cơ sở giáo dục đăng ký thành lập) để xác nhận thời gian ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch.

Trong thời hạn 5 - 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ của cơ sở giáo dục, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phê duyệt cho vay. Đối với mức vay đến 100 triệu đồng, các cơ sở giáo dục không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Đối với số tiền vay trên 100 triệu đồng, sẽ thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chúng tôi đã đề nghị UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục trong quá trình xác nhận điều kiện vay vốn theo quy định tại quyết định. Đồng thời, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn hồ sơ, quy trình và thủ tục cho vay đối với các đối tượng vay vốn theo quy định, bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện quyết định này.

. Theo thống kê, có khoảng 103.896 giáo viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, riêng bậc mầm non là 101.845 giáo viên. Bộ GD-ĐT sẽ có thêm những chính sách nào nữa không để hỗ trợ nhóm các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thưa bà?

- Cùng với chính sách về nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, chúng tôi đang phối hợp cùng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thêm chính sách hỗ trợ cho giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng chính sách hỗ trợ. Mức dự kiến tham mưu là hỗ trợ 3,7 triệu đồng/giáo viên.

Tôi rất thấu hiểu, sẻ chia với các giáo viên mầm non nói chung và giáo viên mầm non ngoài công lập nói riêng, các cô đều rất yêu nghề nhưng do dịch bệnh, trường học đóng cửa phải tìm kế sinh nhai khác. Tôi mong rằng khi trường học mở cửa, các cô sẽ sắp xếp để quay trở lại trường học, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.