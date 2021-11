Hiện nay, TP HCM còn một số lượng lớn học sinh (HS) đang kẹt tại các tỉnh, thành chưa thể trở về thành phố, chưa được tiêm vắc-xin. Trong số những HS này, có nhiều em đã học tạm theo chương trình và sách giáo khoa (SGK) của các địa phương, khi thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, nhiều phụ huynh lo con mình sẽ bị thiệt thòi.



Băn khoăn học sinh đang kẹt tại các tỉnh

Theo kịch bản tổ chức dạy học trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, chỉ còn tròn 1 tháng nữa, HS trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường tùy theo đánh giá cấp độ vùng dịch. Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh, với những HS đang kẹt tại các tỉnh, thành, di chuyển về thành phố còn nhiều khó khăn thì việc học sẽ tổ chức thế nào?

Học sinh tại TP HCM tiêm vắc-xin để chuẩn bị trở lại trường

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP HCM, thành phố hiện còn khoảng 26.000 HS và một số giáo viên (GV) đang kẹt tại các địa phương. Nếu các tỉnh, thành đã kết nối giao thông với TP HCM, phụ huynh có thể tạo điều kiện để con mình trở lại thành phố học tập. Đối với những HS, GV đang ở các địa phương chưa kết nối giao thông với TP HCM, phụ huynh có nhu cầu cho con trở lại thành phố học tập thì có thể báo với nhà trường nơi các em theo học (GV muốn trở lại công tác cũng vậy). Các trường sẽ tập hợp danh sách và gửi về Sở GD-ĐT. Sở GD-ĐT sẽ xin ý kiến UBND TP HCM, phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện và hỗ trợ việc di chuyển cho HS, GV. Sở cũng chỉ đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận HS đã học tạm ở quê thời gian qua.

Theo ông Lê Duy Tân, Trưởng Phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP HCM, hiện nay HS ở các tỉnh có 2 trường hợp: Một là, các em vẫn học trực tuyến theo thời khóa biểu các trường tại TP HCM; hai là, các em học luôn tại địa phương và SGK của địa phương đó. "Nhưng dù học theo chương trình ở địa phương và có học theo loại SGK nào thì các địa phương cũng thống nhất hướng tiếp cận theo chương trình đã được Bộ GD-ĐT quy định. Vì vậy, khi quay trở lại thành phố, GV TP HCM có kinh nghiệm giảng dạy các HS này thông qua các hoạt động, phụ đạo... nên các em không bị hụt kiến thức" - ông Tân nói.

Nhận hết trẻ ở những cơ sở phải giải thể

Băn khoăn nhất trong kế hoạch mở cửa trường học là bậc học mầm non bởi ở độ tuổi này, trẻ không thể thực hiện 5K và nhiều hoạt động, sinh hoạt phải có GV hỗ trợ. Hiệu trưởng một trường mầm non tại quận 3 cho biết trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, có quy định nếu trường mầm non tổ chức hoạt động bán trú thì không đạt. Tuy nhiên, đây là quy định thiếu thực tế. "Trẻ mầm non không thể học một buổi và ăn uống bên ngoài. Phụ huynh mong muốn mở cửa trường đã gửi các con cả ngày, chứ không thể gửi một buổi rồi đón về được" - vị này cho biết.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết phòng đã tham mưu kế hoạch mở cửa trường, dạy học trực tiếp trước tiên ở khối lớp lá, sau khi tổ chức thành công mới mở rộng xuống các khối còn lại. Đồng thời cũng tính toán đề xuất để các bé học tập, sinh hoạt cả ngày trong trường và tổ chức bán trú cho trẻ. Phòng Giáo dục mầm non vẫn phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ để không xảy ra tình trạng nhiều nhóm trẻ tự phát hoạt động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hơn 150 cơ sở mầm non ngoài công lập tại thành phố phải giải thể. "Chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương chỉ đạo các trường công lập tiếp nhận các HS này" - bà Điệp nói.