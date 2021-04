7 giờ 30 phút hôm nay (17-4), chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2021 của Báo Người Lao Động sẽ diễn ra tại Trường THPT Vũng Tàu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Chương trình được Đài PT-TH BR-VT truyền hình trực tiếp và Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến tại nld.com.vn.



Lợi thế toán, tiếng Anh

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT có 2 mục tiêu: xét tốt nghiệp và làm cơ sở để các trường ĐH, CĐ sư phạm làm cơ sở để xét tuyển. Nhìn lại vài kết quả của năm qua sẽ giúp thí sinh có cơ sở chọn hướng đi phù hợp với năng lực của mình.

Năm 2020, tỉnh BR-VT có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 99,13% - cao hơn tỉ lệ tốt nghiệp của cả nước (98,34%). Tỉ lệ thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên là 50,2%, cao hơn bình quân chung cả nước (32,8%). Điểm đặc biệt là chưa đến 20 tỉnh, thành có tỉ lệ bài thi khoa học tự nhiên từ 40% trở lên. Điều này cũng thể hiện phần nào xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh tỉnh BR-VT.

Trong số hơn 200 tổ hợp xét tuyển thì 5 tổ hợp có nhiều trường sử dụng nhất, bao gồm: A00, A01, B00, C00 và D01. Điểm trung bình các tổ hợp xét tuyển này của thí sinh tỉnh BR-VT hầu hết xấp xỉ cả nước, cụ thể: A00 - 21 điểm, A01 - 20,2 điểm, B00 - 19,8 điểm, C00 - 18,7 điểm. Tổ hợp xét tuyển D01 cao hơn bình quân của cả nước: 19,7 điểm/18,2 điểm, chủ yếu do điểm tiếng Anh, môn toán của học sinh tỉnh cao hơn bình quân cả nước. Như vậy, so với nhiều tỉnh, thành khác, tiếng Anh, toán học là lợi thế của nhiều học sinh tỉnh BR-VT. Các môn hóa, sinh, sử có điểm bình quân thấp hơn so với bình quân của cả nước.

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT, nhằm phát huy vị trí cửa ngõ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh tạo dựng kết nối mạnh mẽ với các địa phương trong khu vực TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương nhằm phát triển mạng lưới sản xuất công nghiệp, các ngành công nghiệp được quy hoạch bao gồm: cơ khí chế tạo; sản xuất vật liệu xây dựng; luyện kim; khai thác dầu khí; công nghiệp hóa chất; phát triển các dịch vụ logistics về dịch vụ…

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2021 tổ chức tại BR-VT dự kiến có gần 2.000 học sinh các trường THPT Vũng Tàu, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Lê Hồng Phong… tham dự. Trong chương trình này, học sinh được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hướng nghiệp, đại diện các trường ĐH, CĐ nên lãnh đạo các trường THPT có sự chuẩn bị kỹ cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu, cho biết trước buổi tư vấn, trường đã tập hợp học sinh dặn dò các em cần chuẩn bị sẵn câu hỏi mà các em quan tâm để được các thầy cô trong ban tư vấn trả lời. Hiện nay, thông tin trên mạng khá nhiều song việc gặp gỡ trực tiếp các thầy, cô trong ban tư vấn là dịp tốt để học sinh được giải đáp những thắc mắc, từ đó tạo tâm lý vững tin khi bước vào kỳ thi cũng như việc chọn ngành, chọn trường…

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết: "Trong những chương trình vừa qua, các câu hỏi của thí sinh rất sát sườn như cơ hội trúng tuyển, chọn nghề và cơ hội nghề nghiệp… Những câu hỏi đó cũng được các thành viên trong ban tư vấn trả lời ngắn gọn, dễ hiểu nên học sinh rất hài lòng".

Trao cờ Tổ quốc và học bổng Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2021 tại tỉnh BR-VT, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức lồng ghép một số sự kiện như: Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc (đợt 3) cho ngư dân trong tỉnh; học bổng Báo Người Lao Động sẽ trao 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.