Theo quy định mới, từ năm học 2021-2022, các trường mầm non, tiểu học và THCS ngoài công lập được tổ chức tuyển sinh sớm hơn các trường công lập.



Cụ thể, các trường ngoài công lập được tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 ngay sau khi kết thúc năm học 2020-2021, tức là bắt đầu từ ngày 29-5 đến 28-7. Các trường ngoài công lập phải niêm yết công khai thủ tục nhập học; quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội lưu ý các trường ngoài công lập tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của sở.

Trong khi đó, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 của các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn TP Hà Nội được thực hiện chung theo một mốc thời gian. Cụ thể, với hình thức tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12 đến hết 14-7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non từ ngày 15 đến hết 17-7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18 đến hết 20-7. Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các trường mầm non, tiểu học, THCS nhận hồ sơ từ ngày 23 đến hết 28-7.