Nhiều giáo viên mầm non tại TP HCM cho biết đang tiếp tục kiến nghị được nghỉ hưu sớm, thay vì độ tuổi 60 (nữ), 62 (nam) theo quy định của Bộ Luật lao động.

Vừa qua, tại hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri ngành giáo dục thành phố, nhiều ý kiến của cử tri kiến nghị xem xét lại tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non.

Ý kiến cử tri tại quận Bình Thạnh bày tỏ đặc thù trong ngành giáo dục mầm non là hình ảnh các cô giáo trong mắt trẻ luôn phải vui tươi, trẻ trung, năng động, nhưng nếu 60 tuổi mới được về hưu thì các cô không còn đủ sức khỏe để giảng dạy, không đáp ứng được yêu cầu dạy học.

Giáo viên mầm non kiến nghị được nghỉ hưu sớm

Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nhận định giáo viên mầm non là ngành nghề đặc thù. Do áp lực về dân cư tăng, hầu hết các trường tại TP đều vượt chuẩn sĩ số theo quy định, mỗi giáo viên mầm non phụ trách hơn 20 trẻ từ sáng sớm cho đến chiều tối. Từ việc hát, múa, nhảy, thậm chí phải bò ra để thị phạm cho trẻ, cả ngày liên tục như vậy nên sức khỏe của các giáo viên ngoài độ tuổi 40 đã bắt đầu giảm sút. Vì vậy, không ai muốn tăng tuổi nghỉ hưu.

Bà Điệp nói thêm, trẻ mầm non rất thích cô giáo trẻ, xinh và như vậy các con mới có niềm vui đi học. Các con sẽ chẳng vui vẻ gì nếu khi vào trường gặp một cô giáo bằng tuổi bà mình. Nếu giáo viên mầm non không được nghỉ hưu sớm thì không những tội các cô mà tội cả học trò vì không có cảm xúc, niềm vui khi đến trường.

Trước đó, khảo sát tại các trường mầm non tại TP HCM về tăng độ tuổi nghỉ hưu, hầu hết giáo viên đều không đồng tình. Nhiều giáo viên cho biết độ tuổi mầm non học tập gắn với vui chơi, do vậy các giáo viên phải hoạt động cả ngày. Với những trường không có đội ngũ giáo viên trẻ kế cận thì áp lực càng đè nặng lên giáo viên lớn tuổi. Thực tế này không chỉ khiến chất lượng giáo dục đi xuống mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc, đặc biệt là nhận thức của trẻ.