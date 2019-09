Do trời tiếp tục có mưa lớn nên nhiều trường học ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã hoãn lễ khai giảng.

Chiều ngày 4-9, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Nghệ An cho biết do ảnh áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, việc đi lại của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Tính đến chiều ngày 4-9, đã có 135 trường thông báo sẽ chuyển lịch khai giảng. Trong đó, có 51 trường trực thuộc các phòng GD-ĐT, tập trung chính ở các đơn vị TP Vinh (18 trường), thị xã Cửa Lò (23 trường), Thanh Chương (9 trường), Quỳnh Lưu (1 trường) và Nam Đàn (69 trường). Nhiều nơi các trường phải chuyển địa điểm vào trụ sở UBND xã để tiến hành lễ khai giảng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ từ áp thấp nhiệt đới gây ra, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, căn cứ tình hình thực tế, Hiệu trưởng các trường có thể xem xét lùi ngày khai giảng, hoặc những nơi không mưa, mưa nhỏ thì có thể khai giảng trong các hội trường, hoặc lùi giờ giấc… đặc biệt là để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tại Hà Tĩnh, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê, cho biết hiện 27 ngôi trường ở các xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Giang, Hương Thuỷ, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Lộc Yên, Hương Đô thuộc huyện Hương Khê tương đương với hơn 10.000 học sinh không thể đến trường khai giảng. Có 27/61 ngôi trường không thể tiến hành khai giảng. Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn kéo dài khiến 10 trường bị ngập sâu khiến 2.000 học sinh không thể đi khai giảng theo kế hoạch.