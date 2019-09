Liên quan đến việc 9 người dân ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào rừng lấy lá nón từ ngày 2-9 hiện mắc kẹt trong rừng do mưa lũ, chiều ngày 4-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đến chiều cùng ngay mới có 1 người dân trở về nhà an toàn. 8 người còn lại đang trú ẩn an toàn trên núi, hiện tại lực lượng bộ đội biên phòng đã tiếp cận với 8 người dân trên.

Ngoài ra, cũng theo ông Hợi, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh chiều ngày 4-9 vẫn có mưa lớn, tại địa bàn thị trấn huyện Hương Khê, lực lượng chức năng mới phát hiện một người đàn ông trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê tử vong dưới hồ nước.



Được biết, trong những ngày qua, tại Hà Tĩnh, do mưa lớn, nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng 385 m3/s lúc 7 giờ ngày 4-9; Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã kết thúc xả lúc 20 giờ tối qua 3-9; hồ chứa Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn (từ 8 giờ ngày 4-9) với lưu lượng 20 m 3/s.

Tính đến chiều ngày 4-9, trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập (Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ); Hương Sơn có 6 xã bị ngập (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình); Vũ Quang 2 xã bị ngập (Đức Giang, Đức Bồng); Can Lộc có 1 xã bị ngập (Song Lộc). Nhiều tuyến đường, hàng ngàn ha hoa màu của người dân ngập chìm trong biển nước.

Mưa lớn khiến Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh đã cho phép hơn 24.000 học sinh các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học. Ngoài ra, các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Kỳ Anh cũng đã cho học sinh nghỉ học ở địa bàn các xã bị ngập lụt và chia cắt.

Tại Nghệ An, do mưa lớn kéo dài trong ngày 3 và 4-9 đã khiến hơn 1.000 ha lúa của người dân huyện Hưng Nguyên bị ngập, hư hại. Mưa lớn còn khiến nhiều địa phương khác như TP Vinh, huyện Nghi Lộc nhiều nơi ngập chìm trong nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tại Nghệ An, do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 3 và 4-9 theo thống kê đã có 2 người dân tử vong do mưa lũ.

Do mưa lớn các tuyến đường ở TP Vinh trong ngày 4-9 ngập sâu trong nước.

Việc đi lại của người dân tại các tuyến đường ở TP Vinh gặp nhiều khó khăn

Các tuyến đường ở TP Vinh ngập sâu từ 20-40 cm.

Chiếc xe máy di chyển khó khăn do nước ngập sâu tại TP Vinh

Nhiều tuyến đường ở TP Vinh nước ngập sâu 1 m