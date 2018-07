Hình ảnh ông Vũ Trọng Lương từ Sở GD-ĐT Hà Giang ra về

18/07/2018 20:07

Theo ghi nhận, vào lúc khoảng 17 giờ 30 chiều nay 18-7, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang - người đã trực tiếp sửa (nâng) điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh - đi xe máy ra về từ Sở GD-ĐT Hà Giang.



Phía bên ngoài, rất nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đứng kín trước Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Trọng Lương tại nhà để xe

Trước đó, sáng 18-7, ông Vũ Trọng Hiền, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, cho biết ngày 18-7, ông Vũ Trọng Lương vẫn đi làm bình thường. Theo ông Hiền, các cơ quan điều tra, cụ thể là bên công an, vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc nên không ảnh hưởng tới công việc của ông Lương tại sở.

Hiện, ông Lương đã bị đình chỉ chức danh thư ký tại Hội đồng thi Hà Giang.

Trước đó, chiều 17-7, trong cuộc họp báo công bố kết quả xác minh ban đầu về dấu hiệu sai phạm về điểm thi ở Hà Giang, Bộ GD-ĐT cho biết qua điều tra ban đầu, tổ công tác xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn 1 điểm so với chấm thẩm định. Có em tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 so với chấm thẩm định.

Tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang.

Ông Vũ Trọng Lương ra về

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang. Trong quá trình điều tra, kiểm tra điện thoại của ông Lương, công an nhận thấy rất nhiều tin nhắn được chuyển đến, lưu số báo danh thí sinh. Đại diện Bộ Công an cho rằng khi nhận được tin nhắn đề nghị sửa điểm, ông Lương nhập các số báo danh, file excel bài làm của thí sinh vào máy tính... Trong hơn 2 tiếng, từ 12 giờ đến 14 giờ 38, ông Lương mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở các túi, tẩy xóa và sửa theo đáp án đã chuẩn bị trước. Cơ quan chức năng đang xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức hay không.

Đại diện Bộ Công an khẳng định sẽ điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Huy Thanh - Ngô Nhung