Sáng 30-10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), nơi đây vừa triển khai quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông T.Q.T, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh).

Theo quyết định thi hành kỷ luật, ông T. là Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trường nhưng thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cấp ủy viên; thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật kém. Vi phạm của ông T. làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, chi bộ và nhà trường. Tuy nhiên, ông T. đã làm đơn khiếu nại đối với quyết định kỷ luật này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: "Đoàn thanh tra của sở đã kết thúc thanh tra các vụ việc liên quan đến Trường THCS-THPT Thạnh Thắng, trong đó có vụ việc của ông T. Hiện đoàn thanh tra đang tổng hợp các biên bản làm việc, cuộc họp để làm báo cáo gửi giám đốc sở và sau đó mới có kết luận chính thức về vụ việc".

Thầy T. trình bày vụ việc

Trước đó, ông T. có đơn gửi cơ quan báo chí về vụ việc. Theo đơn, vào ngày 12-4, ông được hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Hồng Thảo gọi vào phòng làm việc. Tại đây, hiệu trưởng cho ông xem qua những tấm ảnh "nóng" được in ra giấy, kèm theo là biên bản có nhiều người ký xác nhận nhìn thấy những hình ảnh "nóng" trên hệ thống Google ảnh của email nhà trường. Tại đây, ông T. thừa nhận, những hình ảnh bán nude của mình do chính ông chụp trong phòng tắm tại nhà riêng bằng điện thoại và đã xóa đi nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trên email trường.

Sau đó, cô Thảo đã trình bày vụ việc đến cơ quan chức năng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Thạnh đến trường làm việc và niêm phong, thu giữ điện thoại của ông T. Khoảng một tháng sau, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh vào cuộc, lấy phiếu kỷ luật ông T nhưng có đến 16/23 người không đồng ý kỷ luật ông T. "Việc chụp hình ảnh cá nhân là lí do riêng tư và việc tự đồng bộ hình ảnh cá nhân lên Google ảnh trong hộp thư điện tử của nhà trường. Mặc dù bản thân chụp xong đã xóa liền trên điện thoại nhưng do tính năng đồng bộ của điện thoại thông minh, chứng minh bản thân không vi phạm Điều lệ Đảng, không có biểu hiện thiếu gương mẫu…", ông T. nêu.