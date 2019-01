Lương giáo viên như công an, quân đội có khả thi?

30/01/2019 08:00

Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến từ dư luận. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng việc tăng lương giáo viên ngang với lương của lực lượng vũ trang là thiếu tính khả thi. Bởi lẽ, số lượng giáo viên hiện nay của cả nước rất đông (khoảng 2 triệu người), nếu xếp ngang bậc lương của lực lượng vũ trang thì ngân sách không thể kham nổi. Lực lượng vũ trang có tính đặc thù riêng, nhiệm vụ của họ là giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và "sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc…". Vì vậy, không thể so sánh nhà giáo với lực lượng vũ trang để đề nghị xếp lương ngang nhau được.



Bên cạnh đó, thu nhập của nhà giáo hiện nay không đồng đều giữa các vùng miền, giữa các môn học, giữa trường tư và trường công lập... Nhiều giáo viên dạy các môn tự nhiên như toán, lý, hóa... đều tổ chức dạy thêm, nếu ai dạy giỏi thì học sinh theo học rất đông, thu nhập ngoài lương hằng tháng vài chục triệu đồng là chuyện bình thường. Trong khi đó, nhiều giáo viên đang công tác tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa không có điều kiện dạy thêm hoặc giáo viên dạy các môn sử, địa lý, giáo dục công dân thì thu nhập rất hạn chế. Do đó, giữa các giáo viên có khoảng cách về mức thu nhập, cần kéo giảm sự chênh lệch đó để bảo đảm quyền lợi giữa các giáo viên với nhau, tuyệt đối không nên tăng lương theo kiểu cào bằng, sẽ tạo thêm sự chênh lệch về mức lương giữa các thầy cô.

Mặt khác, nếu lương của nhà giáo xếp ngang với lương của lực lượng vũ trang sẽ tạo ra sự không công bằng với đội ngũ công chức, viên chức nhà nước hiện công tác tại các ngành nghề khác nhau trong bộ máy nhà nước.

Để tăng lương cho giáo viên hiện nay, trước hết phải tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ trong hệ thống giáo dục, kéo giảm khoảng cách thu nhập giữa các nhà giáo với nhau; thường xuyên đánh giá chất lượng của đội ngũ giáo viên để trả lương xứng đáng. Ngoài mức lương hiện hưởng của giáo viên, cần phải có chính sách khác để hỗ trợ, phụ cấp đối với các thầy cô đang công tác ở vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn hoặc các nhà giáo nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Chính vì vậy, việc đề xuất lương giáo viên phải được xếp ngang với lương của lực lượng vũ trang là thiếu tính khả thi.





Đỗ Văn Nhân