Lý do bất ngờ 2 thanh tra uỷ quyền bỏ nhiệm vụ ở Hà Giang

20/07/2018 13:18

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại sở GD-ĐT Hà Giang

Liên quan đến sự việc "phù phép" nâng điểm thi tốt nghiệp THPT cho 114 thí sinh ở tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Bá Ðức - Hiệu trưởng Trường Ðại học Tân Trào (Tuyên Quang), đơn vị cử 2 cán bộ làm công tác thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT giám sát kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang - cho biết đã có giải trình với Thanh tra Bộ GD-ĐT về sự vắng mặt của 2 cán bộ này.

Theo đó, ngày 2-7, đúng vào ngày chấm thi tại Hà Giang, Ban tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức buổi lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo, hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào. Nhà trường đã yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên gồm 2 thanh tra nói trên phải có mặt. Chính vì vậy mà 2 thanh tra này đã rời Hà Giang về Tuyên Quang.

Tuy vắng mặt thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT nhưng phía Hội đồng chấm thi tỉnh Hà Giang vẫn chấm bài thi trắc nghiệm.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, Ðại học Tân Trào phải làm rõ sự vắng mặt của 2 thanh tra uỷ quyền là cán bộ của trường, đồng thời xử lý các vi phạm nếu có.

Được biết, cả 2 thanh tra nói trên đã phải viết giải trình và khẳng định không liên quan tới sai phạm về điểm thi tại Hà Giang.

Trong khi đó, lợi dụng sơ hở trong khâu chấm thi, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Giang, đã trực tiếp sửa điểm 330 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Có thí sinh được tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 điểm so với chấm thẩm định.

Sáng 20-7, đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương (SN 1978 tại Hà Giang) về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Yến Anh