Muôn nẻo làm thêm của du học sinh Việt

01/02/2019 10:16

Trải nghiệm đi làm thêm đối với mỗi du học sinh (DHS) không giống ai, ở mỗi quốc gia cũng khác nhau. Những công việc mà DHS chọn lựa để đi làm thêm cũng khác nhau.



Tại Newzealand, quốc gia có lượng du học sinh Việt khá lớn nhưng để tìm được việc làm thêm lại phải tuân thủ theo những quy định của quốc gia này, bởi lẽ không phải quốc gia nào cũng cho phép DHS tự do đi làm thêm.

Theo quy định của chính phủ New Zealand, DHS quốc tế được phép làm thêm đến 20h/tuần và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Điều đặc biệt, nếu như nhiều quốc gia hoàn toàn nghiêm cấm học sinh cấp III đi làm thêm, thì ở New Zealand lại rất thoải mái trong vấn đề này. Miễn là bạn chọn được công việc phù hợp với lứa tuổi. Với ưu đãi này, chính phủ New Zealand đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên quốc tế trong đó có Nguyễn Thị Việt Phương, cựu sinh viên Đại học (ĐH) Auckland có thêm một trải nghiệm thú vị khi học tập tại đây.

Nguyễn Thị Việt Phương (nữ, đeo kính) cho rằng đi làm thêm là trải nghiệm quý giá

Việt Phương bắt đầu du học tại New Zealand từ khi vào cấp III đến hết ĐH. Kinh phí đi du học hoàn toàn tự túc chứ không được nhận học bổng. Vì vậy, từ lúc mới sang Phương đã tập tành đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Phương cho biết: "Một điểm khác biệt khi đi làm thêm ở New Zealand đó là dù chỉ làm thêm nhưng mình vẫn được ký hợp đồng lao động. Đây chính là cách mà chính phủ New Zealand bảo vệ quyền lợi cho DHS, giúp DHS tránh khỏi tình trạng bị bóc lột sức lao động."



Theo các du học sinh tại đây, những công việc làm thêm phổ biến tại quốc gia này là hái và đóng gói hoa quả tại các nông trại, làm phụ bếp hoặc chạy bàn tại các nhà hàng châu Á, làm nhân viên trong các cửa hàng thức ăn nhanh… Ngoài ra, các trường ĐH của New Zealand cũng tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường như: làm nhân viên bán căn tin, quản lý kí túc xá, thủ thư tại thư viện... Sinh viên có thể liên hệ với hội sinh viên hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường để được giới thiệu việc làm.

Trong khi đó, không ít những DHS tại các quốc gia khác cũng chia sẻ những bí kíp khi đi làm thêm để được chủ thương, hoặc những kỹ năng cần thiết để…không bị chủ bóc lột sức lao động.

Chẳng hạn như nhiều DHS tại Úc chia sẻ, đa số các nhà chủ đều thân thiện, vui vẻ nhưng đừng quên họ cũng là những…con cáo già, chuyện gì cũng biết.

Ngọc Bích, DHS ngành quản trị kinh doanh và du lịch (bên tay trái) tại Úc

Ngọc Bích, một DHS đang theo học ngành quản trị kinh doanh và du lịch tại quốc gia này cho hay, tùy việc mục đích đi làm thế nào để cảm nhận về công việc. "Như chuyện đi làm của em thì hơi thuận lợi chút vì toàn được bạn bè giới thiệu hoặc chỉ chỗ nên việc lúc nào cũng có. Mỗi lần giới thiệu là lương cao hẳn, chỗ được giới thiệu tốt hơn". Thêm nữa là do làm việc với mục đích kiếm chút tiền đi chơi, không bị gánh nặng nên tâm lý thoải mái. "Tuy nhiên, đi làm thêm rõ ràng là chẳng sung sướng gì. Vì chẳng có chỗ nào vừa được sung sướng, vừa có tiền. Muốn được thể hiện thì lúc nào rảnh cũng moi việc ra làm thì chủ thấy sẽ thương"- Ngọc Bích chia sẻ.

Trong khi đó, tại nước Mỹ, theo luật của Mỹ, sinh viên quốc tế không được phép đi làm. Tuy nhiên, việc chi trả chi phí cho cuộc sống tại Mỹ quả không phải là điều đơn giản, dẫn đến việc có rất nhiều DHS bất chấp luật pháp để "đi làm chui".

Theo luật của Mỹ, sinh viên quốc tế không được phép đi làm. Tuy nhiên, các trường ĐH tại Mỹ cũng có một chính sách đặc biệt, nếu sinh viên quốc tế muốn đi làm, bạn phải đạt điểm A trong 2 năm liền cùng với giấy bảo lãnh của giáo sư, bạn sẽ được cấp số an ninh xã hội và được phép làm việc trong trường. Bạn có thể làm việc tại các cửa hàng được mở trong khuôn viên trường, chuyên bán về các đồ dùng học tập, áo quần có khắc logo của trường, hoặc bạn có thể làm trợ giảng cho giáo viên. Tuy nhiên, việc chi trả chi phí cho cuộc sống tại Mỹ quả không phải là điều đơn giản, dẫn đến việc có rất nhiều du học sinh bất chấp luật pháp để "đi làm chui",

Theo các DHS tại quốc gia này, có 2 loại việc làm cho DHS: làm trong trường (làm hợp pháp) và ngoài trường (làm chui). Làm "chui" có hấp lực không nhỏ với DHS vì dễ kiếm tiền mặt trao tay, không phải đóng thuế và việc làm khá đa dạng như: làm nail, chạy bàn, rửa chén, dọn vệ sinh, giữ em bé, cắt cỏ, giao báo…Tuy nhiên việc làm chui tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì xảy ra các trường hợp, bị chủ bóc lột tiền công, bị bắt làm nhiều hơn so với thời gian quy định mà không dám đòi hỏi…

Hạ Văn