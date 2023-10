Không biết tự lúc nào nước mắt tôi cứ tuôn dài trên khóe mắt. Thương lắm Quảng Trị ơi. Mong bão nhanh đi qua để quê hương trở về với vẻ thơ mộng hiền hòa, để người dân quê tôi trở về với cuộc sống thường nhật, để cánh đồng lại trĩu hạt ngày mùa.



Ký ức khó phai

Nhớ lại những ngày tháng 10 năm 2020, bão lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại 5 tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Nhà cửa bị tàn phá, mùa màng và sinh kế bị phá hủy, cơ sở hạ tầng bị hư hại. Trường Mầm non Triệu Long là ngôi trường nằm trên địa bàn thuần nông ven sông Thạch Hãn ở xã Triệu Long huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, hầu như năm nào các gia đình và trường học ở đây cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Hơn 20 năm tuổi nghề, trong ký ức của cô giáo Lê Thị Mỹ Liên, phó hiệu trưởng Trường Mầm non Triệu Long, kể chưa có trận lụt nào lớn như năm 2020. Cô Liên chia sẻ: "Khi nghe tin đài, báo đưa tin về cơn bão và công điện khẩn phòng chống thiên tai của Trung ương, tỉnh thì Ban giám hiệu nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên và chồng của các cô đến để kê dọn đồ dùng lên cao. Chúng tôi làm quên thời gian chỉ mong sao lụt đừng về. Rất lo lắng song các cô đã quyết tâm bằng mọi cách phải bảo vệ tài sản cho nhà trường, đồ dùng thiết bị dạy học".

Tuy nhiên, do nước lụt vào ban đêm lên quá nhanh, vượt mọi đỉnh lụt trong lịch sử, đồ đạc dù đã được kê cao vẫn bị ngập. Các đợt bão lụt liên tiếp diễn ra khiến ngôi trường bị tan hoang, tiêu điều. Các dãy phòng học bị ngập sâu trong bùn, có nơi cao hơn 1m; hệ thống tường rào và cây xanh của trường bị đổ sập; sân chơi, dụng cụ dạy học, sách vở của học sinh bị hư hại. Các dãy nhà bị xuống cấp nghiêm trọng do bị ngập sâu trong bùn lâu ngày…thiệt hại vẫn chưa thể đong đếm được. Vườn cây xơ xác, úa vàng. Thấy thoang thoảng mùi tanh của bùn, mùi thối của rác rưởi, của động vật chết. Cuộc vật lộn để vượt qua những khó khăn do hậu quả của bão lụt để lại quá nặng nề.

Các cô giáo xắn tay cào bùn, khắc phục hậu quả thiên tai

Các cô khẩn trương dọn dẹp, chẳng chút than phiền

Các cô giáoTrường Mầm non Triệu Long dọn bùn, khắc phục bão lụt 2020

Tất cả vì học trò

Ngay sau bão đi qua và nước rút, nhận được sự giúp đỡ của lực lượng Đoàn viên thanh niên của xã, bộ đội, những giáo viên của trường Trường Mầm non Triệu Long đã nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh, cào bùn non, đất đá, chặt bỏ cây gãy đổ…

Sau một thời gian khắc phục hậu quả bão lụt, đến nay, trường học đã ổn định dạy học bình thường. Vượt qua những vất vả, những cô giáo Trường Mầm non Triệu Long bằng tinh thần yêu trường, mến trẻ và tấm lòng nhân ái, đầy trách nhiệm các cô đã làm đẹp thêm hình ảnh người giáo viên ở vùng rốn lũ. Đến nay người dân thôn Bích Khê xã Triệu Long huyện Triệu Phong vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về những nghĩa cử cao đẹp của những cô giáo Trường mầm non Triệu Long những thời điểm cam go, đối đầu với lụt lớn và dịch Covid-19.

Chứng kiến sự vất vả của những cô giáo khi nỗ lực để sớm đón trẻ quay lại trường sau khi nước rút, nhiều cha mẹ học sinh rất xúc động. Anh Đỗ Thiên Thạch, thôn Bích Khê, xã Triệu Long cho biết: "Chúng tôi thật sự yên tâm khi cho con theo học tại một ngôi trường đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Những cô giáo ở đây đã nỗ lực bám trường, bám lớp trong bão lụt và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm đón học trò quay lại trường".

Các cô giáo trường mầm non Triệu Long hưởng ứng tuần lễ áo dài

Những cô giáo Trường Mầm non Triệu Long chính là hình ảnh tiêu biểu của đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết và giàu lòng nhân ái, sẵn sàng phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Dù cuộc sống còn bộn bề vất vả, khó khăn nhưng ở mặt trận nào, các cô cũng luôn là người đi đầu, vượt qua.

Không hoa tươi, không quà tặng cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, những đứa trẻ ở ở vùng ngập lụt xã Triệu Long chỉ có tấm lòng và niềm khát khao sự học để vươn lên làm chủ bản thân, quê hương. Nhưng với các cô giáo Trường Mầm non Triệu Long đó mới chính là món quà có ý nghĩa nhất đối với người làm nghề dạy học.

Các cô giáo phát quà bánh cho những bạn nhỏ đáng yêu

Chia tay lớp học ra về, tiếng bi bô chưa rõ lời từ lớp học Trường Mầm non Triệu Long cứ vang vọng mãi giữa miền quê nghèo chịu nhiều thiên tai. Bằng nhiệt huyết nhà giáo yêu nghề, mến trẻ; các cô giáo đã ươm mầm giáo dục cho những trẻ em nơi đây. Một năm học đang diễn ra và tôi hiểu một năm bận rộn, vất vả và thầm lặng nữa lại đến với các cô.