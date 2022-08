Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) ngày 11-8 cho biết liên quan đến việc cung ứng SGK trước thềm khai giảng, NXB GDVN đã hoàn thành việc in, nhập kho 55 triệu bản đối với SGK các lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12 theo chương trình hiện hành.



NXB GDVN sẵn sàng cung ứng hơn 100 triệu bản sách cho năm học mới

Đối với SGK các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, NXB GDVN đã cung ứng tới các địa phương hơn 40 triệu bản sách.

Theo NXB GDVN, giá bán SGK các lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12 theo Chương trình phổ thông năm 2000 vẫn giữ như những năm học trước.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai áp dụng SGK các lớp 3, 7 và 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các NXB có SGK được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ SGK phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh theo số lượng các địa phương đăng ký.

Tuy nhiên trên thực tế, việc công bố danh mục SGK lớp 3, 7, 10 lựa chọn sử dụng trong nhà trường diễn ra chậm hơn nhiều so với thời gian quy định.

Đặc biệt đối với SGK lớp 10, ở nhiều môn học, học sinh sẽ lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể.

Trước thực tế này, NXB GDVN đã bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách và số lượng cần cung ứng, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp, đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu.

NXB GDVN cho hay thêm công tác tập huấn giáo viên sử dụng SGK lớp 3, 7, 10 đã hoàn thành và đơn vị này cũng đã chuẩn bị đầy đủ SGK để cung ứng tới các địa phương trong cả nước.



Về công tác bồi dưỡng giáo viên, NXB GDVN đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu gồm phiên bản điện tử SGK, sách giáo viên (SGV); tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK; video giới thiệu SGK, video tiết dạy minh họa; hệ thống hỏi - đáp những điểm mới về chương trình và SGK… Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được số hóa và đăng tải miễn phí trên Internet tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn để cán bộ quản lý, giáo viên có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về SGK các môn học.

Cùng với đó, NXB đã chuyển trên 230.000 bản in SGV các lớp 3, 7, 10 tới tất cả các tỉnh, thành phố phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng sử dụng SGK các môn học lớp 3, 7, 10 cho giáo viên và cán bộ quản lý tất cả 63 tỉnh/thành phố bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Cụ thể, 637 lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến tại 232.557 điểm cầu và một số lớp bồi dưỡng trực tiếp tại các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Nghệ An, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, TP HCM, Hà Nội… theo yêu cầu của địa phương.