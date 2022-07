Phụ huynh và thí sinh xem gợi ý giải đề thi tiếng Anh Tại đây



Tại TP HCM, thông tin từ Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết tỉ lệ thí sinh dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đều đạt trên 99%.



Thông tin về ngày thi cuối, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chiều 8-7, Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết có thêm 5 thí sinh bị đình chỉ thi do lỗi sử dụng điện thoại.



Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết TP HCM có 158 điểm thi (gồm 71 Điểm thi có thí sinh tự do và 87 điểm thi chỉ có thí sinh THPT). Các điểm thi có thí sinh tự do đều được thực hiện đúng theo quy chế và hướng dẫn phần mềm của Bộ là có 60% thí sinh lớp 12 học chương trình Giáo dục THPT và 40% là thí sinh học chương trình GDTX hoặc tự do. Tổng số phòng thi là 3.805 (24 thí sinh/phòng, ở mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng).

TP HCM huy động 10.654 giáo viên làm cán bộ coi thi và 1.896 nhân viên, y tế, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.