TP HCM chuẩn bị tốt cho các kỳ thi

UBND TP HCM vừa có chỉ thị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn TP.

Theo đó, để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ dịch bệnh, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các quận, huyện tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị.

Cụ thể, UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Yêu cầu Công an TP phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, chấm thi; áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch...

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-8. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các ngày 16 và 17-7.

Đ.Trinh