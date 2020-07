Theo đó, để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ dịch bệnh, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các quận, huyện tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị.

UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT TP HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đăng ký nhập học cho trẻ theo tuyến, theo địa bàn, qua dịch vụ công trực tuyến, quy trình công khai, rõ ràng…



Học sinh tại TP HCM. Ảnh: NLĐO

Ngoài ra, chỉ thị khẩn của UBND TP HCM cũng nêu rõ những trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các quận huyện. Cụ thể như yêu cầu Công an TP cần phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, chấm thi; áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày diễn ra kỳ thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Hội đồng thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

Nắm và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến các kỳ thi, công tác tuyển sinh đầu cấp tại thành phố trên không gian mạng.

Sở Y tế chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thị.

Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; hỗ trợ, tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo lưu thông các tuyến đường, không để xảy ra ách tắc, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến các điểm thi thuận lợi, đúng giờ.

Sở Xây dựng có biện pháp trực, ứng phó khẩn cấp các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo các điều kiện về an toàn trong mùa mưa, chú ý các hiện tượng cây xanh ngã đổ, ngập gây tắc đường,...

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 9 và 10-8. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các ngày 16 và 17-7 .