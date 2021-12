Theo ông Cương, để bảo đảm chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội xác định vừa tổ chức kết hợp học trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm thích ứng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trả lời câu hỏi về phương án, giải pháp tổng thể về việc học trực tuyến kết hợp trực tiếp nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, giám đốc Sở GD-ĐT cho hay giải pháp được Sở GD-ĐT đưa ra là chú trọng tinh giản chương trình, tập trung vào nội dung cốt lõi. Đồng thời chủ động rà soát kết quả học trực tuyến và bổ sung kiến thức cần thiết, tránh gây áp lực quá tải với học sinh. Quản lý chặt chẽ kỷ luật nề nếp học tập của học sinh, kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học. Với khối lớp 12, ông Cương cho hay tùy theo từng cấp độ dịch ở các phường mà có phương án cho học sinh quay lại trường học.



Trước việc nhiều phụ huynh còn băn khoăn về rà soát, kiểm tra các tiêu chí an toàn khi cho học sinh đi học trở lại, trong khi nhiều trường ở huyện còn thiếu nhân viên y tế trường học, ông Trần Thế Cương cho biết theo số liệu thống kê, toàn thành phố thiếu 423 nhân viên y tế trường học, riêng khối THCS thiếu 88 người. Từ năm 2015, thành phố đã tạm dừng tuyển dụng nhân viên y tế tại trường học công lập nhưng qua quá trình khảo sát, sở thấy rằng công tác y tế trong trường học rất quan trọng. Vì vậy, ông Cương đề xuất tiếp tục tuyển dụng nhân viên y tế trường học, nếu không thì được ký hợp đồng với các nhân viên y tế có trình độ chuyên môn. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ sở giáo dục với các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã.

Về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh quay lại trường học, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Y tế ban hành tiêu chí an toàn trường học để xác định rõ "an toàn trường học", trong đó, bảo đảm "1 cung đường 2 điểm đến", không tổ chức ăn bán trú, giáo viên phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin mới được dạy học trực tiếp.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết đã ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp an toàn trong dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, hướng dẫn các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường. Bộ GD-ĐT cũng phối hợp Bộ Y tế ban hành sổ tay phòng chống Covid-19 và tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.