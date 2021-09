Báo Người Lao Động xin trân trọng giới thiệu lời phát biểu, động viên của Thủ tướng Chính phủ với thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa và toàn thể các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục cả nước.



Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương!



Thưa các thầy, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Trong những ngày đầu tháng 9, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam bao giờ cũng nhớ về sự kiện quan trọng là Tết Độc lập 2-9 và không khí hào hứng chào đón ngày tựu trường. Nhưng có lẽ năm nay, nhiều địa phương trên cả nước chưa thể tổ chức được ngày khai giảng theo thông lệ do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu và ở nước ta. Đảng, Nhà nước rất hiểu và chia sẻ với những thiệt thòi, khó khăn của các địa phương, các thầy cô, các em học sinh, phụ huynh trên cả nước, đặc biệt ở những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách.

Thủ tướng Chính phủ tới thăm thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa, Thái Nguyên

Cách đây mấy ngày, Thủ tướng Chính phủ đã dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và đã có chỉ đạo các giải pháp quan tâm hơn nữa đến đời sống giáo viên, học sinh và để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển nền giáo dục nước nhà. Nhiều ý kiến cũng nêu những khó khăn, tồn tại, vướng mắc cần có các biện pháp tháo gỡ như đời sống giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, giáo viên mầm mon tư thục…; điều kiện vật chất còn nghèo nàn, tiền hỗ trợ học sinh đối với các trường dân tộc nội trú còn thấp, các điều kiện để phát triển toàn diện, nhất là về thể chất cho các cháu còn hạn chế so với yêu cầu, mong muốn…

Chính phủ cũng lắng nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, đồng thời đã có chỉ đạo cụ thể về ứng phó với dịch bệnh trong năm học mới. Trong đó, các địa phương không có dịch bệnh (gọi là vùng xanh) được khai giảng năm học mới bình thường và lưu ý các biện pháp phòng chống dịch.

Và hôm nay, tôi rất vui đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa - Thái Nguyên nhân dịp khai giảng để nắm bắt tình hình thực tế về chính sách giáo dục với con em đồng bào dân tộc thiểu số và những tồn tại, vướng mắc đối với hệ thống các trường dân tộc nội trú. Tôi được biết đây là ngôi trường gắn với niềm tự hào được đặt tại "Thủ đô kháng chiến" giàu truyền thống lịch sử cách mạng, nơi hội tụ của nhiều học sinh đến từ các dân tộc anh em trên toàn tỉnh, nơi hiện nay là "vùng xanh" trong dịch bệnh.

Nhân dịp năm học mới sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh lời chúc mừng và những tình cảm thân thiết nhất!

Thưa các đồng chí, các cháu thân mến!

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách "Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc". Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách… Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục.

Trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nhân lực có trình độ để đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian qua, các trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước khẳng định những ưu điểm, ưu việt trong hệ thống giáo dục nước ta.

Trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, tôi có đi kiểm tra trường lớp, khu bán trú, khu sinh hoạt chung, khu nhà ăn của nhà trường và tôi đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, thầy cô giáo nhà trường và ý thức của các em học sinh đã tạo nên ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Và tôi cũng được biết tỉnh Thái Nguyên cũng đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho bữa ăn của các cháu. Tôi đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh đối với nhà trường và rộng hơn là sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt là các thầy cô và các em học sinh đã rất cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực mỗi ngày để dạy tốt và học tốt. Các thầy cô giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết và quan tâm đến các cháu, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là người cha, người mẹ dạy bảo các cháu từng ngày. Các cháu ở đây sống xa gia đình, cha mẹ, nhiều cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hơn 95% là học sinh người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn thuộc của huyện Định Hóa nên tình cảm, sự quan tâm của thầy cô như cha mẹ thứ hai của các cháu. Tôi cảm ơn các thầy cô giáo đã dành cho các cháu tình cảm nồng ấm, chân thành. Qua trao đổi, tôi thấy các cháu cảm nhận được tình cảm ấm áp này.

Không phụ lòng các thầy cô, các cháu học sinh đã rất cố gắng trong học tập, vượt qua nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ gia đình để hàng ngày tích lũy tri thức và rèn luyện đạo đức, rèn luyện một bước tính tự lập. Tôi vui mừng được biết chất lượng giáo dục của trường đứng trong nhóm đầu của tỉnh với tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao, thậm chí cháu Lưu Hiếu An, học sinh lớp 9 của trường, vừa đỗ thủ khoa chuyên Toán trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Thưa các đồng chí, các cháu học sinh thân mến!

Bài học về sự sẻ chia, về tinh thần "thương người như thể thương thân" các cháu cảm nhận được hằng ngày từ sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè. Và tôi hiểu các thầy cô, các cháu và tất cả chúng ta đều chia sẻ với những thầy cô và bạn bè ở nhiều địa phương chưa thể trở lại trường học do dịch Covid-19. Đảng, Nhà nước sẽ quyết tâm để trường học sớm hoạt động trở lại bình thường bằng nỗ lực đẩy lùi, kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh, gắn với phương án tiêm vắc-xin sớm cho trẻ em đảm bảo khoa học và an toàn.

Đối với giáo dục các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm nhưng do điều kiện thực tiễn thay đổi, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ những bất cập, kiến nghị của các cơ sở giáo dục để có sự điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp. Các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương phải đi thực tế tận xã phường, làng bản, thôn ấp… mới cảm nhận được những khó khăn, thiệt thòi, thiếu thốn của những nơi này. Ví dụ, việc cấp phát đồ dùng cá nhân cho học sinh như đồng phục, áo nylon đi mưa, chăn, màn, chiếu cá nhân… 1 lần/trong cả cấp học đã hợp lý hay chưa? Hoặc chế độ phụ cấp đối với cán bộ phục vụ trong các trường nội trú đã phù hợp hay chưa? Chúng ta cũng vừa thăm 1 trường mầm non, tôi đề nghị các đồng chí có giải pháp tổng thể để điều chỉnh chính sách đối với giáo viên mầm non một cách phù hợp. Tôi cũng đề nghị tăng cường quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử tốt đẹp của đất nước, của các dân tộc cho các cháu học sinh. Về chương trình chuyển đổi số, đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm hơn nữa tới các vùng khó khăn, các em học sinh tại những nơi này sẽ chịu thiệt thòi nếu không đủ điều kiện để học trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Hôm nay, chúng ta đến với ngôi trường tại mảnh đất mà năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dùng làm căn cứ để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi mong rằng các thầy cô, với niềm tự hào và trái tim nhiệt huyết, hằng ngày truyền tải kiến thức, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, lan tỏa sự yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần vượt khó đến các cháu học sinh thân yêu. Các cháu hiểu về giá trị lịch sử của mảnh đất cách mạng, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, truyền thống dân tộc mình, sự tin tưởng và hy vọng của cha mẹ, tấm lòng của các thầy cô, khát vọng của tuổi trẻ, cố gắng học tập, rèn luyện để thay đổi cuộc sống của mình, gia đình mình và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Học sinh là trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực truyền cảm hứng cho các cháu.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em" sẽ là kim chỉ nam cho hành động, quyết tâm của mỗi học sinh và trách nhiệm của tất cả chúng ta để phát triển nền giáo dục nước nhà.

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục cả nước nói chung và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Định Hóa nói riêng lời chúc sức khỏe và nhiều niềm vui, thành công trong năm học mới.

Xin trân trọng cảm ơn!