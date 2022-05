Với cách thể hiện khác biệt, Nguyễn Thị Yến Xuân đã giành giải siêu sao tại cuộc thi "Học đường On The Mic" với bài dự thi độc đáo "Học hóa never sai". Bài dự thi được thể hiện trên nền nhạc rap với giai điệu thú vị cùng ngôn từ độc đáo, tạo cho người xem niềm thích thú với bộ môn hóa học.

Theo chia sẻ của Yến Xuân, em từng gặp nhiều khó khăn trong việc nghĩ ra lời rap phù hợp với nền nhạc. Nhưng thử thách lớn nhất đó là làm sao để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng hóa học không hề ám ảnh như nhiều bạn từng nghĩ .

Ngoài hạng mục cá nhân, ở hạng mục tập thể, nhóm “DMT” - nhóm học sinh đến từ Trung tâm GDTX quận 12 gây ấn tượng với màn trình diễn “Vợ chồng A Phủ” trên nền nhạc rap.

Đại diện nhóm cho biết lý do các bạn lựa chọn tác phẩm văn học này là vì cả lớp “trật tủ” bài thi học kỳ. Dù đến với cuộc thi bằng tâm thế vui là chính nhưng nhóm bạn vẫn xuất sắc đạt giải “Super Team On The Mic”.

Bài dự thi của nữ sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Cũng tại cuộc thi "Học đường On The Mic", học sinh ở nhiều địa phương đã bộc lộ, thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng việc chuyển hóa những nội dung khô khan, học thuật của các môn học bằng những câu ca, lời hát nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập.

Trao giải cho học sinh tham gia cuộc thi

"Học đường On The Mic" là cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú để học sinh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của mình. Thí sinh dự thi bằng cách sáng tạo ra những sản phẩm (video clip) giải trí nhằm chia sẻ các “mẹo” học tập hiệu quả.

"Cuộc thi giúp các em có nhận thức tốt hơn trong cuộc sống, học tập, giải trí và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, thông qua ý tưởng sáng tạo về phương pháp học tập vui tươi, dễ dàng tiếp thu" - ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, cho biết.

Sau 3 tháng diễn ra, cuộc thi đã thu hút được 286 bài dự thi của học sinh THCS và THPT trên toàn quốc. Trong đó, có 206 bài dự thi theo hình thức cá nhân và 80 bài dự thi của đội nhóm. Riêng tại TP HCM, BTC cuộc thi đã tiếp nhận khoảng 200 bài dự thi từ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.