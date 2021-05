Chiều ngày 20-5, Sở GD-ĐT TP HCM đã có văn bản gửi các phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục về hướng dẫn hoạt động hè năm 2021 và tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ.



Theo văn bản mới nhất này, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt nội dung phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, phối hợp với cha mẹ của trẻ, người chăm sóc trong việc khai báo y tế, hướng dẫn các nội dung cần thiết để chăm sóc trẻ tại gia đình.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền với cha mẹ trẻ về việc tạm dừng hoạt động của tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các nhóm dưới 7 trẻ.

Nếu được hoạt động trở lại, các trường mầm non nhận giữ trẻ từ ngày 14-6

Đối với hoạt động hè, chỉ khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP HCM cho phép hoạt động trở lại, các cơ sở giáo dục mầm non mới được triển khai tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè 2021, với các yêu cầu, như sau: tùy điều kiện thực tế và nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ và trên tinh thần tự nguyện của GV đăng ký làm hè. Sẽ tổ chức từ ngày 14-6 đến hết ngày 13-8.

Trong quá trình tổ chức, các cơ sở mầm non phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, bảo đảm an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm theo các quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của trẻ, tăng cường giáo dục kỹ năng sống. Trong thời gian hè, ngoài thực hiện quy định phòng chống dịch, các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức các hoạt động để chuẩn bị năm học mới.