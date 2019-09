Chiều ngày 3-9, ông Nguyễn Thanh Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ lốc xoáy làm tốc mái của trường tiểu học Ngọc Sơn và rất nhiều nhà dân sống gần trường học.



Mái tôn của Trường Tiểu học Ngọc Sơn bị lốc xoáy hất xuống đất nằm ngổn ngang

Theo đó, vào khoảng hơn 3 giờ sáng nay 3-9, trận lốc xoáy bất ngờ càn quét qua địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, khiến toàn bộ mái tôn của dãy nhà hai tầng của Trường Tiểu học Ngọc sơn bị tốc mái, hất toàn bộ xuống đất.

Tại hiện trường, dưới sân trường, toàn bộ hệ thống mái tôn, sắt hộp, gạch vữa nằm ngổn ngang, la liệt. Nhiều ống sắt bẹp dí, móp méo, xoắn hình vỏ đỗ; nhiều tấm tôn gãy gập phủ lên cả cây cối trong sân trường.

Trường Tiểu học Ngọc Sơn

Ngoài ra, hàng chục ngôi nhà của các hộ dân ở gần trường cũng bị trận lốc làm tốc mái.

"Rất may, sự việc xảy ra vào ban đêm nên không có thiệt hai về người. Hiện, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ đến giúp dân khắc phục hậu quả, đặc biệt là trường học để đảm bảo kịp khai giảng năm học mới".

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài nên sáng nay hơn 2.600 học sinh của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh buộc phải nghỉ học.

Nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt

"Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trong mùa mưa lũ, chúng tôi đã đã có chỉ đạo cho các trường trên địa bàn huyện cho các em nghỉ học. Hiện, toàn huyện có 26.000 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ. Trong đó bậc mầm non đến trung học cơ sở đã có tới 22.000 học sinh"- ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê cho biết.