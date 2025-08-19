"Giáo dục tài chính" đến với học sinh

Bộ sách "Giáo dục tài chính" cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 vừa được Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty sách Tân Việt - nhà sách Tân Việt tổ chức chiều 18-8 tại TP Hà Nội.

"Giáo dục tài chính" là một bộ sách chuyên đề về "môn học" Tài chính học đường, toàn diện tại Việt Nam được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chuẩn mực về kiến thức hệ thống ngân hàng, tài chính của Việt Nam và quốc tế theo phương pháp liên môn, tương thích với nền tảng kiến thức của học sinh theo từng khối lớp.

Bộ sách được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh.

Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân. Vì vậy, bộ sách đáp ứng yêu cầu dễ nhớ - dễ học - dễ hiểu - dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi 2 cho học sinh.

Bà Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, tác giả cuốn sách - chia sẻ cuốn sách không dạy làm giàu, mà mang những kiến thức, kỹ năng khoa học tài chính, tiền tệ giúp các bạn trẻ có kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.



