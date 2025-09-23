Chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 và Kỷ niệm 6 năm chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động.

Một tiết mục tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30

Chương trình quy tụ đông đảo các văn nghệ sĩ tham gia: NSƯT Bảo Quốc, NSND Phượng Loan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh, NSƯT hát bội Ngọc Khanh, nhóm hát MTV, nhóm nhạc DTAP, diễn viên điện ảnh Diệp Bảo Ngọc và Nhật Kim Anh.

Trong đó, NSƯT Ngọc Khanh - từng nhận phần quà ý nghĩa của chương trình "Mai Vàng nhân ái" và nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh - nhận quà chương trình "Mai Vàng tri ân" giao lưu tại sự kiện.

Các nghệ sĩ khác tham gia giao lưu, hiến kế, đề xuất những cải tiến cho Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025.