Nhớ 2 lần NSƯT Ngọc Trinh đoạt giải Mai Vàng





MC Quỳnh Hương trao giải Mai Vàng cho NSƯT Ngọc Trinh năm 2007

Ngọc Trinh vớ hai dấu son "Trái tim nhảy múa" và "49 ngày yêu"

Trong hành trình nghệ thuật đầy tâm huyết của NSƯT Ngọc Trinh, hai vở kịch "Trái tim nhảy múa" (2007) và "49 ngày yêu" (2014) là hai cột mốc rực sáng, để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả, bạn đọc Báo Người Lao Động.

"Trong hai tác phẩm đó, cô vừa là diễn viên tài hoa, vừa là đạo diễn bản lĩnh, hai lần được bạn đọc Báo Người Lao Động trao tặng giải Mai Vàng danh giá. Thật đau lòng. Nhìn lại hành trang của Ngọc Trinh để thấy sức lao động của cô thật bền bỉ" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.

Năm 2007, khán giả đến Sân khấu Kịch IDECAF đều rưng rưng theo từng bước chân của Xàng – cô bé mù bụi đời mà cố NSƯT Ngọc Trinh hóa thân và được bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn giải Mai Vàng năm đó.

Vở diễn của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, do cố đạo diễn Vũ Minh dàn dựng, kể về những đứa trẻ không nhà, giành giật sự sống dưới gầm cầu, với đủ sự ranh ma, ngổ ngáo nhưng vẫn cháy bỏng khát vọng được yêu thương.

NSƯT Ngọc Trinh và Thạc sĩ - đạo diễn Thanh Hiệp trong chương trình "Tiền Mai Vàng" tại TP HCM năm 2012

Xàng của Ngọc Trinh khiến người ta vừa xót xa, vừa ngưỡng mộ. Trên sân khấu, đôi mắt chị khép lại, nhưng trái tim và giọng nói lại mở ra cả một bầu trời khao khát tình thân. Cùng với vai Bổng của cố nghệ sĩ Thanh Phương, cả hai tạo thành cặp nhân vật sống động nhất, dẫn dắt khán giả đi từ nụ cười đến nước mắt.

Khoảnh khắc Bồng (thủ lĩnh nhóm phản diện) mạo nhận làm con thất lạc rồi bị lật tẩy, lẽ ra đáng trách, lại khiến người ta thương đến nhói lòng. Bởi những lời cậu bé nói ra quá tha thiết, quá chân thành – đó là tiếng gọi bản năng của kẻ mồ côi thèm một mái ấm. Và chính sự rung động ấy, cộng hưởng với diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc của cố NSƯT Ngọc Trinh, đã đưa vở diễn trở thành một tác phẩm chạm vào tận cùng lòng trắc ẩn của khán giả.

Vở "Trái tim nhảy múa" giúp Ngọc Trinh khẳng định vị trí trong làng kịch nói TP HCM và mang về cho cô giải Mai Vàng, minh chứng tình yêu của công chúng dành cho một nghệ sĩ sống hết mình vì nhân vật.

Từ trái sang: Thạc sĩ - đạo diễn Thanh Hiệp, NSƯT Ngọc Trinh và NSƯT đạo diễn Phương Điền tại lễ trao tặng danh hiệu năm 2019

Ngọc Trinh – Nếu chỉ có "49 ngày yêu"?

Nói đến bản lĩnh một nữ đạo diễn, thì bảy năm sau, vào năm 2014, cố NSƯT Ngọc Trinh trở lại với giải Mai Vàng, nhưng lần cô nhận giải với tư cách đạo diễn.

Vở nhạc kịch "49 ngày yêu" (tác giả Bùi Quốc Bảo) chính là tác phẩm tốt nghiệp đại học đạo diễn của cô tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. NSND Trần Minh Ngọc từng nhận xét: "Ngọc Trinh đã mang yếu tố hiện đại vào nhạc kịch, khi đề cập trực diện đến những thách thức giới trẻ đang đối diện: sự áp đặt trong gia đình, sự khác biệt thế hệ, vấn đề tình cảm và cả những khúc mắc về giới tính. Vở "49 ngày yêu" có tiết tấu nhanh, bối cảnh đẹp, mạch kịch chặt chẽ".

Trên sân khấu Nhà hát Kịch TP HCM, Ngọc Trinh lúc đó đã tổ chức một dàn diễn viên tài năng cùng tham gia sáng tạo với cô gồm: Đại Nghĩa, Hoàng Anh, Hồng Trang, Khánh Ngọc, Lee Bảo, Thái Trần, Mai Thế Hiệp, Minh Phi, Tú Oanh… Cô đã thổi vào vở nhịp sống sôi động, mới mẻ.

NSƯT Ngọc Trinh (giữa) trong vở "49 ngày yêu"

Câu chuyện về Minh – người đàn ông vừa nghiêm khắc vừa bất ngờ thay đổi, khiến cả gia đình rơi vào những tình huống dở khóc dở cười – trở thành một phép ẩn dụ tinh tế về sự thay đổi tư duy trong xã hội hiện đại. Từ chuyện cha mẹ phải học cách thấu hiểu con cái, đến việc con cái phải dũng cảm đối diện bản thân, tất cả được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ kịch giàu cảm xúc.

Chính sự dấn thân mạnh mẽ ấy đã mang lại cho cố NSƯT Ngọc Trinh giải Mai Vàng hạng mục Đạo diễn sân khấu năm 2014, một thành quả ngọt ngào, khẳng định chị không chỉ là diễn viên tài hoa, mà còn là nữ đạo diễn đầy triển vọng của sân khấu Việt.

Ngọc Trinh và hai cột mốc, một trái tim nghệ sĩ

Có thể nói, vở "Trái tim nhảy múa" và "49 ngày yêu" là hai lát cắt khác nhau nhưng bổ sung cho nhau trong sự nghiệp cố NSƯT Ngọc Trinh. Khi hành trang của cô có một vai diễn để đời và một tác phẩm do cô đạo diễn, khẳng định nỗ lực học tập và trưởng thành.

Cả hai đều cho thấy tâm hồn nhân hậu, trí tuệ nghệ thuật và sự nghiêm túc của cô với sân khấu.

Với hai cột mốc này, cô đã để lại cho học trò nhiều bài học quý trong việc giảng dạy. Có thể nói từ khi về tham gia làm giáo viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và một vài sân khấu khác, cô đã đem nhiều kinh nghiệm của bản thân để truyền lại cho thế hệ diễn viên trẻ.

Đạo diễn Quốc Thảo nhận xét: "Ngọc Trinh rất tâm huyết với nghề, cô đã truyền cho các em học viên trong thời gian giảng dạy tại sân khấu Quốc Thảo những kinh nghiệm mà cô đúc kết được từ nhiều năm cống hiến.

Trong vòng 20 năm qua, nhắc đến giải Mai Vàng, nhắc đến hai cột mốc này, khán giả, bạn đọc Báo Người Lao Động vẫn nhớ, chứng tỏ cô đã đặt vào vai diễn, vở diễn những tâm huyết để tạo nên khuynh hướng diễn xuất, dàn dựng rất đặc trưng".

"Hôm nay, khi cô đã đi xa, khán giả nhắc lại hai vở để nhớ về sức tỏa sáng của một trái tim nghệ sĩ luôn khát vọng được cống hiến" – NSND Trần Minh Ngọc nói.



