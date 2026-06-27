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Thể thao

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đào Tùng

(NLĐO) - Các tay vợt tranh tài sôi nổi tại sự kiện giao lưu pickleball giữa Báo Người Lao Động, NamABank và các đơn vị đồng hành vào chiều 27-6.

Gần 30 tay vợt là nhân viên NamABank Lý Thường Kiệt, các biên tập viên, phóng viên Báo Người Lao Động và đại diện hãng truyền thông Shooting, đơn vị đồng hành như Joma, Zocker, Anh Ngoại Quán đã tham gia sự kiện giao lưu pickleball mừng thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra chiều 27-6 tại CLB Pickleball Thành Thái (3/9 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP HCM)

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Các đôi VĐV tham dự giao lưu pickleball

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trong bối cảnh Pickleball đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Các tay vợt nữ chụp ảnh lưu niệm

Đây là hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị chào mừng sự kiện quan trọng của thành phố. Thông qua giải giao hữu, các đơn vị không chỉ có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau giờ làm việc mà còn tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác trong hoạt động chuyên môn cũng như các chương trình đồng hành trong thời gian tới.

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Giải đấu diễn ra trong không khí vui vẻ, gắn kết giữa các đơn vị, cặp VĐV

Dù không đặt nặng thành tích, các trận đấu vẫn diễn ra kịch tính với nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các vận động viên.

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Các tay vợt đã thi đấu đầy quyết tâm, mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn. Với thực lực vượt trội và bề dày kinh nghiệm, các tay vợt thuộc Báo Người Lao Động đã giành hầu hết các giải thưởng cao.

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Các đôi VĐV tham dự trận chung kết

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Trao giải cho đôi vô địch Văn Quyên - Thiên Kim

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Hai đôi hạng nhì và ba nhận giải thưởng

Giao lưu pickleball mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Mọi VĐV dự giải đều có quà của BTC

Kết quả chuyên môn:

1. Văn Quyên – Thiên Kim (Báo Người Lao Động)

2. Đào Tùng – Lan Châu (Báo Người Lao Động)

3. Trấn Phong – Mỹ Huỳnh (NamA Bank Lý Thường Kiệt)

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