Thể thao

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đào Tùng - Ảnh: Dân Toàn

(NLĐO) - Các tay vợt thuộc Eximbank giành hầu hết thứ hạng cao tại sự kiện giao lưu pickleball với Báo Người Lao Động diễn ra ngày 11-1.

Gần 30 tay vợt là nhân viên Eximbank Lý Thái Tổ, các biên tập viên, phóng viên Báo Người Lao Động và đại diện hãng thể thao Joma tại Việt Nam đã tham gia sự kiện giao lưu pickleball Mừng Xuân Bính Ngọ diễn ra ngày 11-1 tại CLB Pickleball Thành Thái.

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Các đôi VĐV tham dự giao lưu pickleball

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trong bối cảnh Pickleball đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Đây là hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị chào mừng các ngày lễ lớn và Xuân Bính Ngọ sắp tới. Thông qua giải giao hữu, các đơn vị không chỉ có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau giờ làm việc mà còn tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác trong hoạt động chuyên môn cũng như các chương trình đồng hành trong thời gian tới.

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi và hào hứng

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Nhà tài trợ giải thưởng rà soát danh sách thi đấu

Dù không đặt nặng thành tích, các trận đấu vẫn diễn ra kịch tính với nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các vận động viên. Đại diện hãng thể thao JOMA Việt Nam cũng có dịp giới thiệu, kết nối và đồng hành cùng phong trào thể thao phong trào, đặc biệt là bộ môn Pickleball đang thu hút đông đảo người chơi ở nhiều lứa tuổi.

Các tay vợt đã thi đấu đầy quyết tâm, mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn. Với thực lực vượt trội và bề dày kinh nghiệm, các tay vợt thuộc Eximbank Lý Thái Tổ đã giành hầu hết các giải thưởng cao, bao gồm cả ngôi vô địch Serie A lẫn Serie B.

Giao lưu pickleball mừng Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Trao thưởng cho các đôi đạt thành tích cao

Kết quả chuyên môn:

Serie A:

1. Thanh Dân - Cúc Phạm (Eximbank Lý Thái Tổ)

2. Vĩnh Luân - Ái Vân (Eximbank Lý Thái Tổ)

3. Hoàng Duy - Mỹ Uyên (Báo Người Lao Động)

Serie B:

Chiêu Quân - Quỳnh Hương (Eximbank Lý Thái Tổ)


    Thông báo