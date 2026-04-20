Giải pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Lan tỏa yêu thương

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 13-6 tại CLB Pickleball Banger (số 90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP HCM) với tổng giải thưởng khoảng 200 triệu đồng cùng quà tặng giá trị cao.

Nâng cao sức khỏe

Sau thời kỳ bùng phát, nở rộ khắp cả nước, pickleball hiện vẫn là môn thể thao được đông đảo người hâm mộ yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu khi đã qua giai đoạn "sàng lọc". Các giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp vẫn liên tục xuất hiện với chất lượng chuyên môn cao, giải thưởng hấp dẫn, góp phần động viên và khuyến khích người dân nâng cao sức khỏe thể chất, phát triển phong trào pickleball.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 được chia thành 2 bảng đấu theo lứa tuổi 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài ra, nhằm thu hút thêm sự quan tâm của công chúng và đáp ứng một nhu cầu có thật, Ban Tổ chức quyết định mở thêm hạng mục tranh tài đặc biệt dành cho nghệ sĩ và người nổi tiếng, gồm các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Giải chính thức mở đăng ký tham dự từ ngày ban hành điều lệ cho đến 23 giờ 59 phút ngày 8-6. Tùy theo số lượng đôi tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. Mỗi vận động viên (VĐV) chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung theo lứa tuổi với điều kiện thi đấu tốt nhất.

Xác định giải đấu này là sân chơi dành cho người yêu thích pickleball, góp phần phát triển phong trào, Ban Tổ chức quy định các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên, VĐV từng đoạt giải thưởng ở các sân chơi trình độ cao trong nước và quốc tế, VĐV từng có ranking DUPR/PVNA cao, đã góp mặt ở các giải Pro/Amateur được xếp hạng đều không được tham dự.

Theo điều lệ, các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết sẽ diễn ra một ván, mỗi ván 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15. Trận chung kết diễn ra một ván 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Nhiều nghệ sĩ sẽ tề tựu tranh tài tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Kết nối mạnh mẽ

Pickleball qua những tháng ngày "sóng gió" đã thực sự được xã hội thừa nhận là loại hình thể thao có sức kết nối mạnh mẽ - từ người thân trong gia đình cho đến bạn bè, đồng nghiệp… - bên cạnh vai trò chính yếu là công cụ bổ trợ cuộc sống hằng ngày thông qua tập luyện, thi đấu, nâng cao sức khỏe.

Tại giải, Ban Tổ chức sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và VĐV cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chương trình "Vòng tay yêu thương" và Học bổng Báo Người Lao Động nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí; hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai…

Ngoài việc hỗ trợ sân bãi để tổ chức thi đấu, ca sĩ Minh Hằng còn giới thiệu để giải tiếp nhận đăng ký của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật đã có một thời gian dài gắn bó với pickleball.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch và diễn viên Thúy Ngân đã nhận lời làm đại sứ của giải. Việc này sẽ góp phần thu hút đông đảo khán giả, cổ động viên đến sân, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh và thương hiệu giải đấu đã bắt đầu được công chúng yêu mến.

Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả nội dung, đôi vô địch được nhận một xe máy điện VinFast và cúp; giải nhì 5 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 3 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng bằng hiện vật giá trị cao.



