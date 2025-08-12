Giao lưu trực tuyến "Bảo hiểm xã hội: Bạn đã biết hết quyền lợi của mình chưa?"

Lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 13-8, BHXH TP HCM phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến chủ đề: "Bảo hiểm xã hội: Bạn đã biết hết quyền lợi của mình chưa?".

Tại chương trình, bên cạnh việc cập nhật những thay đổi của chính sách BHXH theo quy định mới tại Luật BHXH năm 2024, lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn của BHXH TP HCM sẽ giải đáp chi tiết các băn khoăn, thắc mắc của người lao động, đơn vị sử dụng lao động về các chế độ, quyền lợi người tham gia.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

Chẳng hạn như mức tiền lương căn cứ đóng BHXH theo quy định mới; Phương thức đóng BHXH cho người quản lý doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc? Hộ kinh doanh nào phải tham gia BHXH bắt buộc? Quy định, thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, BHXH một lần; khám chữa bệnh BHYT…

Chương trình có sự tham gia, giải đáp của các khách mời:

- Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM

- Bà Trương Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH- BHXH TP HCM

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia- BHXH TP HCM

- Ông Trần Thế Trọng, Phó Trưởng phòng Chế độ BHYT- BHXH TP HCM

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia- BHXH TP HCM

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có những thắc mắc về các chính sách, thủ tục BHXH có thể gửi câu hỏi ở form đặt câu hỏi phía dưới để được chuyên gia đến từ các ban, phòng nghiệp vụ của BHXH TP HCM giải đáp.

Nội dung chương trình được tường thuật trực tiếp trên báo điện tử, báo giấy và một số nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động.