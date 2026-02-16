Theo trang Yahoo News Taiwan và tờ Storm Media của Đài Loan (Trung Quốc), để giữ cho gia đạo êm ấm và đón nhận nguồn năng lượng tích cực, dưới đây là những chủ đề nên tránh đề cập trong đêm Giao thừa.

1. Không nói về chết chóc, bệnh tật và những điều rủi ro

Việc nhắc đến bệnh tật, chết chóc, mất mát, sự cố, những thất bại cũ hay từ ngữ mang tính chất tang thương vô tình tạo ra một bầu không khí u ám, kéo năng lượng của cả gia đình xuống thấp.

Thay vì than vãn về sức khỏe giảm sút hay kể về những vụ tai nạn, hãy dành cho nhau những lời chúc tốt lành như sức khỏe dồi dào... Cũng như nên chủ động dùng những từ ngữ mang tính sinh sôi và bền vững.

Có thể nói, lời nói đầu năm chính là lời cầu nguyện cho tương lai. Đừng để những ám ảnh về sự mất mát làm lu mờ đi hy vọng của một khởi đầu mới.

Có nhiều chủ đề nên "né" trong đêm Giao thừa, tránh để lời qua tiếng lại rồi mang bực dọc vào người suốt cả năm. Ảnh minh họa: photoAC

2. Kiềm chế cơn giận, không tranh cãi, la rầy con cái

Giao thừa là thời khắc của sự đoàn viên và hòa hợp. Tiếng cười nói vui vẻ tượng trưng cho sự thịnh vượng (hòa khí sinh tài).

Do đó, việc nảy sinh tranh cãi, lớn tiếng với người thân hoặc la mắng con trẻ không chỉ làm hỏng không khí ấm áp mà còn được coi là điềm báo cho một năm đầy xung đột, bất hòa.

Dù con trẻ có nghịch ngợm hay có điều gì chưa vừa ý, cha mẹ cũng nên nhẹ nhàng bảo ban. Một ngôi nhà tràn ngập tiếng khóc hay lời lẽ nặng nề trong đêm Giao thừa sẽ xua đuổi Thần Tài và vận may của gia đình.

Những khi tức giận, hãy áp dụng quy tắc "3 giây hòa hoãn". Trước khi định buông lời trách móc, hãy hít thở sâu 3 giây.

3. Tạm gác chuyện nợ nần, vay mượn và lương bổng

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm, nhất là trong những ngày Tết.

Việc nhắc đến nợ nần, đòi nợ hay than vãn về việc thiếu hụt tài chính vào đêm Giao thừa là một điều đại kỵ. Điều này bị coi là hành động "đuổi khéo" tài lộc, khiến chúng ta dễ rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần chồng chất trong năm mới.

Khi sợ hãi về tiền bạc, chúng ta sẽ khó lòng nhìn thấy những cơ hội đầu tư hay phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, việc so sánh lương bổng, thưởng Tết cũng dễ dẫn đến tâm lý đố kỵ, không vui. Thay vì bàn về con số, hãy nói về những mục tiêu, dự định phát triển sự nghiệp.

Khi vui vẻ, tự tin và không bị áp lực tiền bạc đè nặng, chúng ta sẽ làm việc sáng suốt và năng suất hơn. Chính sự thể hiện xuất sắc đó sẽ giúp kiếm được nhiều tiền và thành công như một lẽ tự nhiên.

4. Tránh các chủ đề tranh luận chính trị hoặc tôn giáo

Đêm Giao thừa là lúc để thắt chặt tình cảm, không phải là diễn đàn để tranh luận đúng sai.

Những chủ đề mang tính chất nhạy cảm như chính trị hay tôn giáo thường dễ gây ra sự chia rẽ và quan điểm trái chiều gay gắt giữa các thế hệ hoặc bạn bè.

Để giữ cho không khí vui vẻ, hãy tập trung vào các câu chuyện về gia đình, những kỷ niệm đẹp hoặc những kế hoạch du lịch, vui chơi trong năm mới.

Sự đồng lòng và vui vẻ của mọi người trong đêm Giao thừa chính là "liều thuốc" quý giá cho vận thế của cả gia đình.