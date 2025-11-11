HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Giao tranh Nga – Ukraine nóng rực cả trên bộ và trên biển

Hải Hưng

(NLĐO) – Ukraine lại tấn công cảng dầu Tuapse của Nga bằng xuồng tự sát không người lái, trong khi đôi bên đưa tin trái ngược về chiến tuyến miền Đông.

Kiev và Moscow ngày 10-11 (giờ địa phương) đưa ra các báo cáo mâu thuẫn về tình hình giao tranh quanh thị trấn Myrnohrad ở phía Đông TP Pokrovsk của Ukraine – khu vực đang bị lực lượng Nga bao vây gần như từ mọi hướng.

Pokrovsk từ lâu là mục tiêu trọng điểm trong chiến dịch tiến công chậm rãi của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay các đơn vị nước này đã đưa tiếp tế vào Myrnohrad và luân chuyển binh sĩ bị thương ra khỏi khu vực.

"Các đơn vị Ukraine vẫn giữ vững vị trí ở vùng ngoại vi thị trấn Myrnohrad" - tuyên bố của quân đội Ukraine trên Facebook cho hay nhưng cũng đồng thời thừa nhận việc tiếp tế gặp nhiều khó khăn.

Xung đột Nga – Ukraine “nóng” cả trên bộ và trên biển - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine đi qua toà nhà hư hại ở khu vực gần TP Pokrovsk hồi tháng 9. Ảnh: The New York Times

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram rằng lực lượng của họ "đang tiến sâu vào Myrnohrad", tuyên bố kiểm soát hai khu vực trong thị trấn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong thông điệp phát lúc tối 10-11 khẳng định quân đội Ukraine "đang giữ vững phòng tuyến quanh Pokrovsk và Dobropillia", nơi Kiev nói rằng họ đã giành thêm một số vị trí.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tiết lộ với báo New York Post rằng Nga đang tập trung khoảng 150.000 binh sĩ, bao gồm các lữ đoàn cơ giới và thủy quân lục chiến, trong nỗ lực chiếm Pokrovsk.

Tướng Syrskyi cho biết Ukraine tận dụng địa hình đô thị để làm chậm bước tiến của đối phương, đồng thời đối phó với các đơn vị phá hoại của Nga.

Trong khi đó, ở hướng Nam, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm được ba ngôi làng dọc chiến tuyến dài khoảng 1.000 km, trong đó có hai làng thuộc tỉnh Zaporizhzhia. 

Blog quân sự DeepState của Ukraine ghi nhận "sự gia tăng đáng kể các vùng xám", nơi quyền kiểm soát giữa hai bên chưa rõ ràng.

Cùng với giao tranh trên bộ, Ukraine mở đợt tấn công quy mô bằng xuồng robot và máy bay không người lái nhằm vào cảng dầu Tuapse – đầu mối xuất khẩu năng lượng lớn thứ hai của Nga trên biển Đen.

Kyiv Post cho hay đợt tấn công diễn ra khoảng 1 giờ sáng ngày 10-11 (giờ địa phương). Video lan truyền trên mạng xã hội Nga ghi lại hai vụ nổ lớn tại khu vực cầu cảng và các đám cháy bùng lên giữa đêm.

Cảng Tuapse có khả năng trung chuyển khoảng 17 triệu tấn sản phẩm dầu mỗi năm. Trước đó, cảng này từng hai lần bị Ukraine tập kích bằng xuồng không người lái vào ngày 24-9 và đêm ngày 1 rạng sáng 2-11. Hậu quả khiến hai tàu chở dầu bị hư hại nặng, hoạt động xuất khẩu phải dừng trong nhiều ngày.

Chính quyền khu vực Krasnodar của Nga cho biết đã "chặn đứng" 4 xuồng robot và "không có thiệt hại nghiêm trọng".

Tuy nhiên, theo các nguồn độc lập thì có ít nhất một tàu chở dầu đang neo tại cầu cảng số 167 bị đánh trúng, tạo ra vụ nổ cao hơn 50 m và làm vỡ kính nhiều tòa nhà gần bờ biển.

Một số nguồn tin Nga cũng đề cập khả năng Ukraine phóng thử tên lửa hành trình mới mang tên Flamingo, song chưa có xác nhận độc lập.

Xung đột Nga – Ukraine “nóng” cả trên bộ và trên biển - Ảnh 2.

Khói lửa được cho là bốc lên từ cảng dầu Tuapse của Nga trên biển Đen. Ảnh chụp màn hình từ video trên kênh Telegram/Exilenova+

Cùng thời điểm, hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt ở TP Rostov bên bờ biển Azov. Bộ Quốc phòng Nga nói đã bắn hạ toàn bộ nhưng video lan truyền cho thấy có tiếng nổ và ánh lửa gần ga tàu chính.

Giới chức Ukraine cho hay họ phát động chiến dịch tấn công hạ tầng năng lượng và vận tải của Nga từ cuối tháng 7, nhằm "làm suy yếu nguồn thu từ dầu mỏ của đối phương".

Tính đến nay, Ukraine đã tiến hành ít nhất 160 vụ tấn công xác nhận nhằm vào các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga.

Các ước tính độc lập cho rằng những đòn đánh này đã khiến Nga mất từ 20–40% công suất lọc dầu toàn quốc, đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền Tây và miền Trung – nơi nằm trong tầm hoạt động của UAV Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine "sẽ đáp trả thích đáng việc Nga khiến dân thường sống trong giá rét và bóng tối" và rằng các cuộc phản công của Kiev "sẽ hiệu quả hơn nhiều so với những gì Moscow từng làm".

Tin liên quan

Ukraine bị "vạ lây" vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Ukraine bị "vạ lây" vì chính phủ Mỹ đóng cửa

(NLĐO) - Trang Axios đưa tin việc Mỹ đóng cửa chính phủ làm đình trệ tiến trình chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 11-11: Đau đầu vì máy bay không người lái bí ẩn

(NLĐO) - Bỉ liên tiếp phát hiện máy bay không người lái bí ẩn quanh khu vực nhạy cảm, gần đây nhất là trên nhà máy điện hạt nhân Doel.

Điểm nóng xung đột ngày 10-11: Ukraine nhận được hỗ trợ lớn

(NLĐO) - Thụy Điển đã hỗ trợ Ukraine sản xuất 400 máy bay không người lái tầm xa. Số vũ khí này sau đó tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

