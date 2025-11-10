Điểm nóng xung đột ngày 10-11: Ukraine nhận được hỗ trợ lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 10-11: Ukraine nhận được hỗ trợ lớn

Phương Linh

(NLĐO) - Thụy Điển đã hỗ trợ Ukraine sản xuất 400 máy bay không người lái tầm xa. Số vũ khí này sau đó tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

"Ukraine và Thụy Điển đang tăng cường hợp tác phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến" - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal viết trên Facebook gần đây, đồng thời thông báo ông đã ký thỏa thuận hợp tác đổi mới với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson.

Ông Shmyhal cho biết thêm Thụy Điển đã hỗ trợ Ukraine sản xuất 400 máy bay không người lái tấn công tầm xa dựa trên chương trình của Đan Mạch. Ngoài 9 tỉ USD đã phân bổ kể từ năm 2022, ông Shmyhal tiết lộ Thụy Điển có kế hoạch viện trợ quân sự khoảng 8 tỉ USD cho Ukraine trong năm 2026 và 2027.

Thụy Điển hỗ trợ tài chính 400 UAV cho Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển. Ảnh: SAAB

Thụy Điển đã cung cấp tài chính lẫn một số hệ thống vũ khí tiên tiến nhất thế giới cho Ukraine. Tờ Kyiv Independent nhận định quan hệ đối tác Ukraine - Thụy Điển đã đánh dấu bước tiến trong nỗ lực kêu gọi các đồng minh phương Tây tài trợ sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Gần đây nhất, Ukraine công bố kế hoạch mua 100-150 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E.

Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển là máy bay chiến đấu đa năng, tiết kiệm chi phí, nhanh nhạy, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và có thể cất cánh trên đường băng ngắn. Máy bay này thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát.

Phiên bản một chỗ ngồi mới nhất của Gripen E sở hữu động cơ General Electric F414G, có khả năng tăng tốc nhanh. Buồng lái tích hợp dữ liệu tiên tiến với màn hình toàn cảnh lớn cung cấp cho phi công tầm nhìn theo thời gian thực về không gian chiến trường.

Ngoài ra, Gripen E được trang bị radar AESA mới và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Phương tiện này có khả năng bay từ London đến Paris trong khoảng 10 phút, với vận tốc khoảng 2.130 km/h.

Hồi tháng 5, Gripen E trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên được trang bị trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, ngày 7-11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine bị đình trệ do Kiev ngần ngại theo đuổi con đường chính trị và ngoại giao, cùng với những "động thái khiêu khích" từ châu Âu.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi các phóng viên yêu cầu bình luận về phát biểu của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ông Witkoff đã nhắc tới sự gián đoạn trong nỗ lực giải quyết “xung đột gay gắt”, đồng thời than thở hai bên “không tin tưởng lẫn nhau”.

Tin liên quan

Ukraine đẩy lùi "80 đợt tấn công", Nga cố vây hãm Pokrovsk

Ukraine đẩy lùi "80 đợt tấn công", Nga cố vây hãm Pokrovsk

(NLĐO) – Pokrovsk thuộc vùng Donetsk vẫn là điểm nóng giao tranh ác liệt khi lực lượng Nga cố xâm nhập vào thành phố Ukraine này.

Nhận thức mới của EU

Liên minh châu Âu không chỉ bất ngờ đặc biệt đề cao việc nhanh chóng mở rộng liên minh mà còn xác định thời hạn cụ thể

Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

(NLĐO) - Nga mở đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều thành phố cùng cơ sở năng lượng khắp lãnh thổ Ukraine.

thỏa thuận hợp tác Ukraine máy bay chiến đấu Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo