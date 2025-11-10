Điểm nóng xung đột ngày 10-11: Ukraine nhận được hỗ trợ lớn

"Ukraine và Thụy Điển đang tăng cường hợp tác phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến" - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal viết trên Facebook gần đây, đồng thời thông báo ông đã ký thỏa thuận hợp tác đổi mới với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson.

Ông Shmyhal cho biết thêm Thụy Điển đã hỗ trợ Ukraine sản xuất 400 máy bay không người lái tấn công tầm xa dựa trên chương trình của Đan Mạch. Ngoài 9 tỉ USD đã phân bổ kể từ năm 2022, ông Shmyhal tiết lộ Thụy Điển có kế hoạch viện trợ quân sự khoảng 8 tỉ USD cho Ukraine trong năm 2026 và 2027.

Máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển. Ảnh: SAAB

Thụy Điển đã cung cấp tài chính lẫn một số hệ thống vũ khí tiên tiến nhất thế giới cho Ukraine. Tờ Kyiv Independent nhận định quan hệ đối tác Ukraine - Thụy Điển đã đánh dấu bước tiến trong nỗ lực kêu gọi các đồng minh phương Tây tài trợ sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Gần đây nhất, Ukraine công bố kế hoạch mua 100-150 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E.

Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển là máy bay chiến đấu đa năng, tiết kiệm chi phí, nhanh nhạy, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và có thể cất cánh trên đường băng ngắn. Máy bay này thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát.

Phiên bản một chỗ ngồi mới nhất của Gripen E sở hữu động cơ General Electric F414G, có khả năng tăng tốc nhanh. Buồng lái tích hợp dữ liệu tiên tiến với màn hình toàn cảnh lớn cung cấp cho phi công tầm nhìn theo thời gian thực về không gian chiến trường.

Ngoài ra, Gripen E được trang bị radar AESA mới và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Phương tiện này có khả năng bay từ London đến Paris trong khoảng 10 phút, với vận tốc khoảng 2.130 km/h.

Hồi tháng 5, Gripen E trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên được trang bị trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, ngày 7-11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine bị đình trệ do Kiev ngần ngại theo đuổi con đường chính trị và ngoại giao, cùng với những "động thái khiêu khích" từ châu Âu.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi các phóng viên yêu cầu bình luận về phát biểu của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ông Witkoff đã nhắc tới sự gián đoạn trong nỗ lực giải quyết “xung đột gay gắt”, đồng thời than thở hai bên “không tin tưởng lẫn nhau”.