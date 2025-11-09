Ukraine đẩy lùi "80 đợt tấn công", Nga cố vây hãm Pokrovsk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine đẩy lùi "80 đợt tấn công", Nga cố vây hãm Pokrovsk

Xuân Mai

(NLĐO) – Pokrovsk thuộc vùng Donetsk vẫn là điểm nóng giao tranh ác liệt khi lực lượng Nga cố xâm nhập vào thành phố Ukraine này.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Tác chiến Phía Đông thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine, Ukraine đã đẩy lùi 52 đợt tấn công của Nga.

Nhìn chung, trong khu vực trách nhiệm của mình, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 80 cuộc tấn công của Nga từ sáng 8-11, 52 cuộc trong số đó ở hướng Pokrovsk. Trong thành phố, các hoạt động tấn công và tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Các đơn vị Nga cố tiến vào ngoại ô phía Bắc bị phát hiện và đánh bại - theo phía Ukraine.

Ukraine đẩy lùi 80 đợt tấn công, Nga cố "vây lỏng" Pokrovsk - Ảnh 1.

Hình ảnh Pokrovsk nhìn từ máy bay không người lái. Ảnh: AP

Bên ngoài Pokrovsk, quân đội Nga đang cố tấn công các vị trí của Ukraine gần Myrnohrad nhưng chưa đạt được tiến triển nào.

Bộ Tư lệnh Chiến dịch miền Đông cho rằng: "Các đơn vị lực lượng phòng vệ tự tin giữ vững vị trí và không cho đối phương chiếm được vùng ngoại ô. Các đơn vị Ukraine đang đối mặt với những thách thức về hậu cần nhưng nguồn cung vẫn được duy trì ở mức cần thiết".

Trong khu vực do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không phụ trách, quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công và tìm kiếm. Họ đang chặn đường tiếp tế của Nga và làm gián đoạn việc tiếp viện.

Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk vẫn còn khó khăn. Lực lượng Nga đã có mặt trong thành phố dù họ đang bị đẩy lùi. Họ tiến vào các khu vực đô thị, nhằm tạo điều kiện cho việc bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào trạm biến áp cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne trong đêm 7 và 8-11, tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha hôm 8-11 cho biết: "Đây không phải là những cuộc tấn công ngẫu nhiên mà được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nga đang cố tình gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân ở châu Âu".

Nga đã phóng 45 tên lửa hành trình và đạn đạo, cùng hơn 450 tên lửa khác vào các mục tiêu của Ukraine trong đêm. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk gọi đây là "một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp lớn nhất vào các cơ sở năng lượng" kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022.

Theo công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine, một số khu vực của Ukraine đã bị mất điện khẩn cấp do vụ tấn công, khiến Kiev đối mặt với hơn 12 giờ mất điện. Sau cuộc tấn công nhắm vào các trạm biến áp, ông Sybiha đã kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 9-11: Nga ngày một áp sát, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ

Điểm nóng xung đột ngày 9-11: Nga ngày một áp sát, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ

(NLĐO) - Lực lượng Nga nhiều khả năng sắp kiểm soát TP Pokrovsk ở miền Đông Ukraine dù giới chuyên gia phương Tây đánh giá đây chỉ còn là thắng lợi biểu tượng.

Ukraine bổ nhiệm chỉ huy “lực lượng then chốt”, Hungary được “cởi trói” dầu Nga

(NLĐO) - Ukraine bổ nhiệm chỉ huy lực lượng Hệ thống phòng không không người lái trong khi Hungary nói được Mỹ miễn trừ hoàn toàn lệnh trừng phạt dầu Nga.

Ukraine liên tiếp tấn công, bác bỏ tin 10.000 binh sĩ mắc kẹt

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine hôm 6-11 cho biết đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Ukraine máy bay không người lái nhà máy điện hạt nhân Pokrovsk bao vây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo