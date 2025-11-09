Ukraine đẩy lùi "80 đợt tấn công", Nga cố vây hãm Pokrovsk

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Tác chiến Phía Đông thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine, Ukraine đã đẩy lùi 52 đợt tấn công của Nga.

Nhìn chung, trong khu vực trách nhiệm của mình, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 80 cuộc tấn công của Nga từ sáng 8-11, 52 cuộc trong số đó ở hướng Pokrovsk. Trong thành phố, các hoạt động tấn công và tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Các đơn vị Nga cố tiến vào ngoại ô phía Bắc bị phát hiện và đánh bại - theo phía Ukraine.

Hình ảnh Pokrovsk nhìn từ máy bay không người lái. Ảnh: AP

Bên ngoài Pokrovsk, quân đội Nga đang cố tấn công các vị trí của Ukraine gần Myrnohrad nhưng chưa đạt được tiến triển nào.

Bộ Tư lệnh Chiến dịch miền Đông cho rằng: "Các đơn vị lực lượng phòng vệ tự tin giữ vững vị trí và không cho đối phương chiếm được vùng ngoại ô. Các đơn vị Ukraine đang đối mặt với những thách thức về hậu cần nhưng nguồn cung vẫn được duy trì ở mức cần thiết".

Trong khu vực do Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không phụ trách, quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công và tìm kiếm. Họ đang chặn đường tiếp tế của Nga và làm gián đoạn việc tiếp viện.

Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk vẫn còn khó khăn. Lực lượng Nga đã có mặt trong thành phố dù họ đang bị đẩy lùi. Họ tiến vào các khu vực đô thị, nhằm tạo điều kiện cho việc bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào trạm biến áp cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne trong đêm 7 và 8-11, tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha hôm 8-11 cho biết: "Đây không phải là những cuộc tấn công ngẫu nhiên mà được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nga đang cố tình gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân ở châu Âu".

Nga đã phóng 45 tên lửa hành trình và đạn đạo, cùng hơn 450 tên lửa khác vào các mục tiêu của Ukraine trong đêm. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk gọi đây là "một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp lớn nhất vào các cơ sở năng lượng" kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022.

Theo công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine, một số khu vực của Ukraine đã bị mất điện khẩn cấp do vụ tấn công, khiến Kiev đối mặt với hơn 12 giờ mất điện. Sau cuộc tấn công nhắm vào các trạm biến áp, ông Sybiha đã kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).