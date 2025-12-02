HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giáo viên được hoàn trả 100.000 đồng phí "bồi dưỡng" trước buổi tập huấn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau phản ánh về việc thu 100.000 đồng để "bồi dưỡng" người dạy minh họa trong buổi tập huấn, khoảng 35 giáo viên đã được hoàn trả số tiền này

Giáo viên được hoàn trả 100.000 đồng "bồi dưỡng" trước buổi tập huấn - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên sau khi chuyển khoản tiền "bồi dưỡng" đã được hoàn trả tiền

Ngày 2-12, nhiều giáo viên âm nhạc trong Cụm chuyên môn II (thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) cho biết đã nhận lại khoản 100.000 đồng từng được yêu cầu nộp để "bồi dưỡng" người dạy minh họa tại buổi tập huấn ngày 3-12.

Một giáo viên cho hay sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Cụm trưởng Cụm chuyên môn II đã thông báo hoàn trả và chuyển khoản lại toàn bộ số tiền cho khoảng 35 giáo viên. "Sau khi có dư luận không tốt, chúng tôi được thông báo trả lại ngay trong ngày" - giáo viên này nói.

Trước đó, nhiều giáo viên thuộc các trường THCS trong Cụm chuyên môn II phản ánh họ được yêu cầu đóng 100.000 đồng/người để "bồi dưỡng" cho 2 giáo viên được phân công báo cáo chuyên đề và dạy minh họa trong buổi tập huấn. Thông báo thu tiền được gửi trong nhóm Zalo của cụm bởi thầy Đoàn Phi H., giáo viên Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh, đồng thời là Cụm trưởng Cụm II.

Theo trao đổi nội bộ giữa các giáo viên, khoản thu được nói là để hỗ trợ người dạy minh họa. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ không đồng tình. Một giáo viên nhận xét: "100.000 đồng không lớn nhưng thu như vậy là không đúng. Tập huấn là hoạt động theo kế hoạch năm học và có kinh phí; giáo viên không phải tự bỏ tiền túi".

Một số giáo viên cũng cho rằng những năm trước hoặc ở các bộ môn khác, người dự tập huấn không phải nộp khoản nào. Việc yêu cầu thu thêm khiến họ đặt câu hỏi về tính minh bạch của hoạt động chuyên môn.

Năm nay, theo phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Trường THCS Quảng Thọ (phường Bắc Gianh) được giao chuẩn bị cơ sở vật chất và hỗ trợ tổ chức tiết dạy minh họa trong buổi tập huấn.

Cụm chuyên môn II hiện có khoảng 35 giáo viên âm nhạc thuộc các trường THCS ở thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch (cũ) và một số trường tại xã Bắc Trạch. Trước khi báo chí phản ánh, một số giáo viên đã chuyển khoản 100.000 đồng phí "bồi dưỡng" vì lo ngại việc đánh giá chuyên môn.

Quảng Trị bồi dưỡng giáo viên Ba Đồn quảng trạch giáo viên thu tiền tập huấn giáo viên dạy âm nhạc hoàn trả tiền thu sai
