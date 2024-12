Giáo viên sẽ bị xử lý trách nhiệm khi để học sinh vi phạm giao thông

Ngày 20-12, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa, cho biết ông vừa ký ban hành hướng dẫn số 4264 về việc hướng dẫn việc gắn trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, giáo viên (GV), học sinh (HS) của các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng HS vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xử lý học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn

Theo đó, tại hướng dẫn này Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về Luật giao thông đường bộ; nêu gương trong việc tuân thủ thực hiện các quy định về trận tự an toàn giao thông; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho HS, GV; ban hành nội quy, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục HS vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trong các trường hợp HS vi phạm trật tự an toàn giao thông (có thông báo của cơ quan công an) như: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy, chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; xe không có gương chiếu hậu; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô-tô, xe gắn.

Văn bản chỉ đạo cũng quy trách nhiệm cho GV chủ nhiệm không thực hiện đúng trách nhiệm sẽ bị nhắc nhở, phê bình, hạ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và không xét thi đua. Nếu có hành vi dung túng hoặc bao che cho học sinh vi phạm, áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc đối với GV, đơn vị lớp học mà GV đó phụ trách.

Công an tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh trong trường học

Cụ thể, sẽ nhắc nhở khi có số lượt HS vi phạm dưới 5% trong học năm học; phê bình, thông báo toàn trường khi có số lượt HS vi phạm từ 5% đến dưới 10% trong năm học; hạ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi có số lượt HS vì phạm từ 10% trở lên trong năm học.

Thậm chí, GV sẽ không xét thi đua khi có số lượt HS vi phạm từ 10% trở lên hoặc có từ 2 vụ nghiêm trọng trong cùng một khoảng thời gian.

Nhiều GV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc quy trách nhiệm cho nhà trường là cần thiết, thế nhưng quy trách nhiệm, thậm chí không xem xét thi đua đối với GV chủ nhiệm là hơi cứng nhắc.

Bởi, theo nhiều GV, năm nào nhà trường cũng có hướng dẫn, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tới HS toàn trường, thậm chí nhiều trường có có quy định rất nghiêm, nhưng các em không tuân thủ, vi phạm ở ngoài đường nhưng lại quy trách nhiệm cho GV là không được, trách nhiệm chính vẫn là gia đình.

Theo ông Tạ Hồng Lựu, việc ban hành hướng dẫn thực hiện thông báo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Trưởng Ban An toàn giao thông tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhằm mục đích tăng cường giáo dục trong nhà trường, nâng cao nhận thức trong tập thể giáo dục, chứ không phải mức xử lý, kỷ luật gì lớn.