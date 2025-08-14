Nông dân Quảng Trị sắp nhận hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nông dân Quảng Trị sắp nhận hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thiệt hại do thiên tai, nông dân Quảng Trị vừa nhận tin vui khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ đặc biệt để nhanh chóng vực dậy sản xuất.

Nông dân Quảng Trị sắp nhận hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai - Ảnh 1.

Nhiều diện tích lúa của bà con nông dân Quảng Bình (cũ) nay là Quảng Trị đang trong giai đoạn chín, sắp thu hoạch bị ngập và đổ ngã hồi tháng 5-2025. Ảnh HOÀNG PHÚC

Ngày 14-8, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 2021-2026, đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, nhằm giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đối tượng được hỗ trợ gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã… hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Cụ thể, cây trồng bị thiệt hại sau gieo trồng 1-10 ngày nếu mất trên 70% diện tích được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha; thiệt hại 30%-70% diện tích được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Với cây trồng thiệt hại sau gieo trồng 10-45 ngày và mất trên 70% diện tích, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/ha.

Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi trong bể, lồng, bè (100m³ thể tích nuôi bị thiệt hại) được hỗ trợ 30 triệu đồng/100m³.

Vật nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ 15.000-30.000 đồng/con gia cầm và 600.000-7 triệu đồng/con gia súc tùy loại và ngày tuổi.

Nghị quyết nêu rõ, việc hỗ trợ phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng mức. Nếu có nhiều chính sách trùng nội dung, cùng thời điểm, cơ sở sản xuất được nhận mức hỗ trợ cao nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, bão số 1 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất đầu vụ hè thu, với tổng thiệt hại khoảng 798 tỉ đồng. Đến nay, các thiệt hại do thiên tai cuối năm 2024 và bão số 1 năm 2025 vẫn chưa được hỗ trợ vì chưa có quy định cụ thể.

Việc HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành nghị quyết lần này là hết sức cần thiết để kịp thời giúp nông dân vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất.

Tin liên quan

Vụ tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" là không có cơ sở

Vụ tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" là không có cơ sở

(NLĐO) - Hai đơn tố cáo hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc "khấu trừ lương" và không giải quyết kiến nghị, đều không đủ điều kiện thụ lý.

Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 120 tỉ đồng hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho gần 1.600 cán bộ chưa có nhà công vụ sau sáp nhập với tỉnh Quảng Bình.

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ trong 3 tháng để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" nào?

(NLĐO) - 48 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị sẽ làm việc tại 48 xã, phường trong 3 tháng để hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Quảng Trị hỗ trợ nông dân thiên tai bão số 1 Khôi phục sản xuất nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo