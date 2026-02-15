Giáp Trung Thang: “Ông thầy chuyên trị món mới”

Với giới chuyên môn, Giáp Trung Thang là một trong những người như thế.

Không ồn ào, không phô trương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Muay TP HCM, cố vấn chuyên môn hàng đầu cho MMA Việt Nam Giáp Trung Thang chọn cách đi chậm nhưng chắc, xây dựng từng lớp vận động viên, từng cấu trúc tổ chức. Từ Pencak Silat, Muay Thái đến MMA, mỗi "món mới" khi vào Việt Nam đều mang dấu ấn của ông - một người tiên phong vừa sắc sảo về chuyên môn, vừa bền bỉ về tư duy quản lý thể thao.

Mở lối cho Pencak Silat phía Nam

Những năm 1990, khi võ thuật Việt Nam vẫn chủ yếu xoay quanh các môn truyền thống và một số bộ môn Olympic quen thuộc, Pencak Silat và Taekwondo được xem là làn gió mới. Trong bối cảnh đó, Giáp Trung Thang là một trong những gương mặt sớm tiếp cận và gắn bó sâu với các môn võ mang tính quốc tế này.

HLV Giáp Trung Thang đang hướng dẫn cho HLV Trần Trung Sơn một đòn chân tấn công. Ảnh: Ngọc Linh

Xuất thân từ Taekwondo, rồi chuyển sang Pencak Silat, ông nhanh chóng khẳng định mình không chỉ ở khả năng thi đấu mà còn ở tư duy huấn luyện. Những tấm huy chương tại các giải quốc gia thời điểm ấy không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi nhanh với cái mới - điều sau này trở thành "thương hiệu" của ông.

Quan trọng hơn, ông là một trong những người đầu tiên tham gia xây dựng phong trào Pencak Silat tại TP HCM. Khi hệ thống huấn luyện, thi đấu còn thiếu thốn, ông cùng các đồng nghiệp vừa dạy kỹ thuật, vừa định hình giáo án, vừa đào tạo lớp huấn luyện viên kế cận. Chính giai đoạn này đã tạo nền tảng cho ông bước sang một chặng đường lớn hơn với Muay Thái.

Đưa Muay Thái từ số 0 đến đỉnh cao

Nếu Pencak Silat là bước khởi đầu thì Muay Thái chính là chương quan trọng nhất trong sự nghiệp của Giáp Trung Thang. Giữa thập niên 1990, Muay Thái gần như là "món lạ" tại Việt Nam. Việc tiếp cận môn võ này đòi hỏi không chỉ đam mê mà còn bản lĩnh dấn thân, bởi khoảng cách về trình độ, thể lực và kinh nghiệm quốc tế là rất lớn.

Năm 1996, Giáp Trung Thang giành Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Muay Thái thế giới (King's Cup) tổ chức ở Thái Lan. Hai năm sau, ông tiếp tục tạo dấu ấn lịch sử với Huy chương Bạc ASIAD 13 tại Bangkok. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, khi lần đầu tiên Muay Thái Việt Nam được ghi nhận ở đấu trường châu Á.

Từ cột mốc này, Muay Thái không còn là môn võ "ngoại lai" mang tính phong trào. Giới quản lý thể thao bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc hơn, đầu tư có chiều sâu hơn. Và Giáp Trung Thang, từ một võ sĩ, dần trở thành người thầy, người dẫn dắt cả một thế hệ.

Bên cạnh vai trò huấn luyện, Giáp Trung Thang còn được biết đến như một nhà quản lý thể thao có tầm nhìn. Giai đoạn 2010-2015, ông là Tổng Thư ký Hội Muay TP HCM, tiền thân của Liên đoàn Muay TP HCM ngày nay. Trong vai trò này, ông góp phần chuẩn hóa hệ thống giải đấu, đào tạo trọng tài, huấn luyện viên và mở rộng phong trào tập luyện.

Năm 2016, ông được bầu làm Tổng Thư ký đầu tiên của Liên đoàn Muay Đông Nam Á. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế của Muay Thái Việt Nam trong khu vực. Từ chỗ đi học hỏi, Việt Nam đã có tiếng nói trong việc xây dựng luật lệ, tổ chức giải và đào tạo nhân sự.

Đặt nền móng MMA

Khi MMA bắt đầu du nhập và được chính thức hóa tại Việt Nam, nhiều người cho rằng đây là cuộc chơi hoàn toàn khác, đòi hỏi tư duy mới. Thế nhưng, với Giáp Trung Thang, đó lại là một thử thách quen thuộc.

Ông sớm nhận ra rằng nền tảng Muay Thái có thể trở thành lợi thế lớn cho MMA nếu được chuyển hóa đúng cách. Từ đó, ông trực tiếp định hướng cho các học trò chuyển hệ, bổ sung kỹ năng vật, khóa, địa chiến nhưng vẫn giữ thế mạnh striking. Cách tiếp cận này giúp các võ sĩ Việt Nam không bị "ngợp" khi bước vào sàn đấu MMA chuyên nghiệp.

Ở góc độ quản lý, ông đóng vai trò cầu nối giữa Liên đoàn Muay TP HCM và các đơn vị quản lý MMA, góp phần tổ chức giải đấu, chuẩn hóa huấn luyện và hướng tới đấu trường quốc tế. Việc MMA được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games 33 càng cho thấy tầm quan trọng của những người làm nền móng từ sớm. Bên cạnh vai trò huấn luyện và quản lý, HLV Giáp Trung Thang còn ghi dấu ấn đậm nét ở các hoạt động phát triển phong trào võ thuật trong nước và quốc tế. Ông là người đưa môn Tarung Derajat của Indonesia về khu vực ĐBSCL, đồng thời trực tiếp tham dự Giải vô địch DNA năm 2011 tại Malaysia, nơi ông cùng các học trò giành 3 Huy chương Vàng. Cùng năm đó, ông tiếp tục góp mặt tại SEA Games 2011 tổ chức ở Indonesia, đoạt 1 Huy chương Vàng nội dung biểu diễn (không tính vào bảng tổng sắp huy chương), qua đó góp phần quảng bá hình ảnh võ thuật Việt Nam ra khu vực.

Năm 2022, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ông là người đề xuất khôi phục hoạt động tổ chức Liên hoan Võ thuật TP HCM, tiếp nối truyền thống từng được Liên đoàn Võ thuật TP HCM duy trì trước đây tại Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng. Từ ý tưởng ban đầu đó, sự kiện đã phát triển thành Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM, trở thành một thương hiệu võ thuật có quy mô lớn, được tổ chức ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo võ sư, võ sinh và người dân tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ và đưa võ thuật đến gần hơn với công chúng.

Trong bức tranh chung của võ thuật Việt Nam hiện đại, Giáp Trung Thang không chỉ là người tạo ra nhà vô địch, mà còn xây dựng hệ thống, truyền cảm hứng và mở ra hướng đi dài hạn. Từ sàn đấu Pencak Silat, võ đài Muay Thái đến lồng bát giác MMA, dấu chân của Giáp Trung Thang luôn in đậm - lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và có lẽ, với những người yêu võ thuật, danh xưng "ông thầy chuyên trị món mới" là cách gọi giản dị nhưng chính xác nhất dành cho ông.

Mát tay với những nhà vô địch Nói đến Giáp Trung Thang, không thể không nhắc đến Nguyễn Trần Duy Nhất - võ sĩ được xem là biểu tượng của Muay Thái Việt Nam hiện đại. Năm 2009, dưới sự dẫn dắt của HLV Giáp Trung Thang, Duy Nhất giành Huy chương Vàng Asian Indoor Games, mở ra giai đoạn thống trị của Muay Việt Nam ở khu vực. Thành công này không đến từ may mắn, đó là kết quả của một quá trình huấn luyện khoa học, kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống của Muay Thái và sự điều chỉnh phù hợp với thể trạng, tư duy thi đấu của võ sĩ Việt Nam. Không chỉ Duy Nhất, nhiều võ sĩ khác như Võ Văn Đài, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Cao Minh Phát… đều trưởng thành từ hệ thống huấn luyện mà ông góp công xây dựng. Mỗi người một phong cách nhưng đều có chung nền tảng kỷ luật, bản lĩnh và khả năng thích nghi cao.



